Wunstorf

Die Energiepreise explodieren – Entlastung soll eine verbilligte Nutzung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) bringen. Die Bundesregierung plant, für 90 Tage ein Ticket für je 9 Euro pro Monat einzuführen. Was spektakulär klingt, stößt beim Fahrgastverband Pro Bahn allerdings auf Skepsis.

Pro Bahn will lieber Investitionen in Infrastruktur

„Es bringt nichts. Ich sehe keinen Vorteil“, sagt Dieter Matzke, stellvertretender Regionalvorsitzender des Fahrgastverbandes. Der Luther fände es sinnvoller, das Geld in die Infrastruktur zu investieren. Keiner werde auf den Bus umsteigen, wenn dieser am Wochenende weiterhin nur im Zwei-Stunden-Takt fahre. Matzke fragt sich zudem, wie die Pläne umgesetzt werden sollen. Er besitze beispielweise ein Senioren-Jahresticket. „Wie will man das verrechnen?“

Grüne: „Leute werden weiterhin Auto fahren“

Anders äußern sich die Fraktionsspitzen des Wunstorfer Rates von Grünen und SPD. Anne Dalig (Bündnis 90/Die Grünen) sieht in dem 9-Euro-Ticket durchaus einen Anreiz, auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen – auch wenn Autofahrerinnen und Autofahrer aus den Ortsteilen erst am Bahnhof in den Zug stiegen. Grundsätzlich bedürfe es einer Umstellung: „Man muss es auch wollen.“ Bei vielen sei es die Bequemlichkeit, etliche seien aber auch auf das Auto angewiesen. „Die Leute werden weiter Auto fahren“, ist sich Dalig sicher.

SPD: „Corona könnte Umstieg auf Bus und Bahn erschweren“

Martin Ehlerding ist der Meinung, dass das 9-Euro-Ticket für den einen oder anderen attraktiv sein könnte. „Den ÖPNV durch günstige Preise zu stärken, ist schon sinnvoll. Ob sich die Maßnahme am Ende verfängt, muss man abwarten“, sagt der Vorsitzende der SPD-Fraktion. Für ihn stellt sich jedoch noch eine ganz andere Frage: „Wie vorsichtig sind die Leute angesichts von hohen Inzidenzen?“ Als einzige Kommune in der Region Hannover hatte Wunstorf die 3000er-Marke übersprungen. Aus Angst vor einer Ansteckung könnten viele deshalb lieber ins eigene Auto statt in Bus oder Bahn steigen, glaubt er.

CDU: „Angebot ist „Augenwischerei“

Die CDU-Fraktionsvorsitzende Christiane Schweer bezeichnet das preiswerte Ticket als „Augenwischerei“. Dabei spreche sie nicht für ihre Partei, sondern gebe ihre persönliche Meinung wider, betont die Steinhuderin. Sie gibt zu bedenken, dass es schon jetzt in Wunstorf Probleme bei der Schülerbeförderung gebe. „Wenn nur jeder Zweite umsteigt, möchte ich wissen, wie man das machen will.“ Schließlich fehle es an Bussen. Ebenso wie Ehlerding verweist Schweer auch auf die hohe Zahl an Corona-Infizierten. Aus ökologischer Sicht dagegen findet sie die preiswerte Fahrkarte interessant. Ob das Angebot genutzt wird, stelle sie aber sehr infrage. Letztlich müsse das Angebot auch finanziert werden. „Am Ende sind es wieder wir, die das bezahlen.“