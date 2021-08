Wunstorf

Ganz Deutschland blickt derzeit ins beschauliche Wunstorf in der Region Hannover. Dort werden am Freitagabend die Militärmaschinen der Luftwaffe zurückerwartet, die seit Tagen an der Evakuierung in Afghanistan beteiligt waren. Doch warum wickelt die Bundeswehr ihren größten Einsatz dieser Art seit Bestehen über den Fliegerhorst ab? Dort ist der Standort des Lufttransportgeschwaders (LTG) 62.

Die Einheit ist derzeit die einzige innerhalb der Truppe, die den Airbus A400M einsetzt – Wunstorf ist sein Heimatverband. Diese Maschinen haben im rahmen der Luftbrücke zwischen Kabul und Taschkent 37 Flüge absolviert und dabei mehr als 5300 Menschen ausgeflogen.

Die erste Maschine dieses Typs erhielt das LTG 62 im Dezember 2014, inzwischen verfügt der Fliegerhorst über 35. Von Wunstorf aus starten regelmäßig Soldatinnen und Soldaten zu ihren Auslandseinsätzen – darunter früher beispielsweise in Afghanistan und in den Balkan-Ländern.

Gegründet. aufgelöst, neu formiert

30. Juni 2021: Die letzten Bundeswehrsoldaten sind vom jahrzehntelangen Afghanistaneinsatz zurückgekehrt – natürlich über den Fliegerhorst Wunstorf. Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa (Archiv)

Bis zu diesem Punkt durchlebte das LTG 62 aber bereits eine wechselvolle Geschichte – inklusive Auflösung und Neugründung. Es wurde am 1. Oktober 1959 zunächst auf dem Heeresflugplatz Celle ins Leben gerufen, aber bereits ein Jahr später auf den Flughafen Köln-Wahn verlegt. 1963 der nächste Umzug: Der neue Standort hieß Ahlhorn (Kreis Oldenburg). Dort übernahm das LTG 62 die erste Transall C-160 der Truppe, für Jahrzehnte der wichtigste Transporter, der schließlich vom A400M abgelöst wurde. Zum 30. September 1971 löste die Bundeswehr die Einheit allerdings auf, nur um sie dann sieben Jahre später wieder aus der dann umbenannten Flugzeugführerschule „S“ in Wunstorf hervorgehen zu lassen. Die Ausbildungskomponente wurde in das dafür umstrukturierte Geschwader integriert.

Die Historie des Standorts in Wunstorf beginnt im Jahr 1934. Damals entstand nach Angaben des Vereins Offizierheimgesellschaft Fliegerhorst Wunstorf der erste Flugplatz. Er gilt als die „Wiege des Lufttransportes der Luftwaffe“. Bereits im Zweiten Weltkrieg war es eine Flugbasis der Nationalsozialisten. 1945 übernahm die Royal Air Force und nur drei Jahre später avancierte der Flugplatz während der Berlin-Blockade zu einem der wichtigsten Flughäfen der Luftbrücken-Mission. Am 17. März 1958 ging der Flugplatz nach Vereinsangaben schließlich an die Bundeswehr über.

1300 Soldaten am Fliegerhorst Wunstorf

Der Fliegerhorst Wunstorf ist für den A400M erheblich ausgebaut worden. Die Luftaufnahme zeigt die Ausbildungsinspektion (rechts vorne) und das Simulatorgebäude (links) . Im Hintergrund rechts befindet sich die Truppenküche, hinten links das Wärmekraftwerk. Quelle: Melanie Dittmann (Archiv)

Am Standort sind mittlerweile rund 1300 Soldatinnen und Soldaten beschäftigt, dazu etwa 200 Zivilangestellte. Geführt wird der Verband seit März 2020 von Oberst Christian John. Dem Geschwader unterstehen eine Fliegende Gruppe mit vier Staffeln, die Technische Gruppe, die Nachschub- und Transportstaffel sowie eine zivile Ausbildungswerkstatt. Außerdem beheimatet das LTG 62 mit der Ausbildungsinspektion die einzige militärische Ausbildungseinrichtung der Luftwaffe, die multinational Piloten schult und zivile Lizenzen erteilen darf. Außerdem gibt es einen Flugsimulator sowie einen Frachtraum-Trainer für die Ausbildung der Technischen Ladungsmeister und Bodencrews.

Die Wichtigkeit des Fliegerhorsts wird künftig sogar noch weiter gestärkt. Erst vor wenigen Tagen entschied das Verteidigungsministerium, in Wunstorf die Wartungshalle für die A400M-Flotte zu planen. Eine endgültige Entscheidung fällt aber erst 2022. Und: Wunstorf wird nicht auf Dauer die einzige Basis des neuen Transportfliegers bleiben. Die Truppe will künftig den Standort Lechfeld nahe Augsburg (Bayern) ausbauen, um die zunehmende Zahl an Maschinen auch dort unterzubringen.

Von Peer Hellerling