Der ASB eröffnet am 19. April zwei Corona-Testzentren in der Samtgemeinde Sachsenhagen. Im Ratskeller Sachsenhagen, Marktplatz 8, und in der Hagenburger Mehrzweckhalle, Steinhuder-Meer-Straße 7, können sich Bürger von qualifizierten Mitarbeitern des ASB jeweils einmal pro Woche gratis testen lassen.