Wunstorf

Für Rodelvergnügen auch ohne Schnee haben die Werbegemeinschaft Wunstorf und die Wirtschaftsförderung der Stadt am Freitag und Sonnabend gesorgt. Zwischen Weihnachtsmarkt und Rathaus stellte der Betreiber erneut sein „Alpen-Tubing“ auf – quasi eine große Rodelbahn. Kinder und Eltern hatten ihren Spaß, die Rodelbahn in schlauchbootartigen Reifen (Tubes) hinunter zu sausen. „Ich bin froh, dass ich Kinder habe. Dann kann ich nämlich auch mal rodeln“, sagte Tanja Ernst. Zusammen mit Sohn Theo (3) nahm sie dann auch ordentlich Fahrt auf.

Familien haben ihren Spaß beim Rodeln

Die Kinder gaben ihre „Schlitten“ brav an die wartenden Kinder weiter. Anschließend ging es für viele Familien weiter auf den Weihnachtsmarkt zum Karussellfahren. So machte es auch Tanja Ernst mit ihren Kindern. Die Werbegemeinschaft hat die Rodelbahn aus Anlass des „Light Night Shoppings“ am Freitag aufstellen lassen. Dabei konnten die zahlreichen Besucher der Innenstadt länger und entspannter bis 20 Uhr bummeln und Weihnachtseinkäufe erledigen. An den Sonnabenden im Advent haben viele Geschäfte bis 18 Uhr geöffnet.

Auch Claas (5) hat seinen Spaß beim Rodeln. Quelle: Anke Lütjens

Tubes erreichen bis zu 40 Stundenkilometer

Die Wirtschaftsförderung der Stadt hat die 25 Meter lange Rodelbahn im winterlichen Gewand für die Innenstadt organisiert. Die mobile Tubingbahn lässt keine Langeweile zu, denn die Besucher rasen mit den Tubes einen Rutschkanal in 45 Grad Abfahrt herunter und erreichen bis zu 40 Stundenkilometer. Die Anlage ist beliebt bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Durch einen speziellen Textil-Skipisten-Belag ist ein ganzjähriges Rutschvergnügen angesagt. Die Rutschreifen können mit bis zu 130 Kilogramm genutzt werden.

Von Anke Lütjens