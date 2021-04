Wunstorf

Der am Freitag, 9. April, verstorbene Prinz Philip besuchte 1953 den Fliegerhorst in Wunstorf. An seinen Aufenthalt erinnert sich der Heimatforscher Heiner Wittrock, der für einen Rückblick in seine historischen Unterlagen geschaut hat. Ob der Ehemann von Queen Elisabeth II damals selber zu dem Termin geflogen ist, weiß Wittrock nicht mehr – denkbar wäre es. Der flugbegeisterte Monarch war zu Gast in Wunstorf als die Royal Air Force dort einen neuen Flugzeugtyp einsetzte: den einsitzigen Jagdbomber „Venom“.

Prinz Philip besuchte aufgrund des neuen Flugzeugtyps "Venom" den Fliegerhorst Wunstorf. Quelle: privat

Militärkapelle spielt nur erste Takte der Nationalhymne

Und so wie es ihn nicht störte, stets einen Schritt hinter seiner Frau zu gehen, war es selbstverständlich, dass zu seiner Begrüßung die Militärkapelle nur die ersten sechs Takte der britischen Nationalhymne spielte. „Denn die gesamte Hymne war der Queen vorbehalten“, schreibt Wittrock.

Lesen Sie auch: So eng war Prinz Philip mit Hannover verbunden

Englische Schulkinder schwenken Union Jack

Den Weg vom Vorfeld zum Offizierskasino säumten englische Schulkinder aus Wunstorf und Nienburg. Eine englische Schule gab es damals in der Auestadt an der Frankestraße. „Sie wurden mit Bussen abgeholt und rübergefahren“, so der Heimatforscher. Zu einem späteren Zeitpunkt habe es eine Schule direkt auf dem Fliegerhorstgelände gegeben. Fröhlich winkten die Kinder dem königlichen Gast mit dem Union Jack zu. „Damit auch ansonsten der äußere Rahmen stimmte, hatten Arbeiter zuvor alle auf dem Weg zu passierenden Bordsteine mit weißer Farbe frisch gestrichen.“

Prinz Philip besuchte 1953 aufgrund des neuen Flugzeugtyps "Venom" den Fliegerhorst Wunstorf. Quelle: privat

Rasante Flugschau in Viererformation

Die Mitglieder des stationierten Kampfverbandes „No 123 Wing RAF“ hatte sich für den Besucher noch einen besonderen Programmpunkt einfallen lassen. Wing-Commander Willis und weitere Stabsoffizieren fuhren mit dem britischen Gast zum Tower und boten ihm eine rasante Flugschau. Daran beteiligt waren 16 neue Jagdbomber, die in Viererformationen am Himmel kreisten. „Sichtlich beeindruckt verfolgte Prinz Philip die fliegerische Leistung der Piloten und verließ bald darauf den hiesigen Fliegerhorst“, berichtet Wittrock.

Prinz Philip ehrt bis ins hohe Alter britische Soldaten

Seine Leidenschaft zum Heer zeigte sich bis zuletzt. Noch im hohen Alter reiste Prinz Philip auch ohne seine Frau nach Niedersachen. Er verlieh 2011 in Bad Fallingborstel Orden an britische Soldaten. Damals schritt er in zügigen Schritten in seiner fleckgetarnten Kampfmontur über den Paradeplatz. Drei Jahre später kam er erneut nach Fallingborstel, um in der St.- Barbara-Kaserne Soldaten zu ehren.

Von Rita Nandy