Burgdorf/Wunstorf

Sieben Monate ohne Bewährung – so lautet das Urteil des Amtsgerichts Burgdorf für einen 34 Jahre alten Mann, der sich wegen des Besitzes von Kinderpornografie verantworten musste. Der einschlägig Vorbestrafte stand zur Tatzeit im Frühjahr 2020 unter vierfacher Bewährung – an die Auflagen aber hielt er sich nicht.

Die Bewährungshelferin zeichnete in der Verhandlung kein positives Bild von dem verheirateten Mann, der inzwischen in Wunstorf lebt. Er habe weder die Termine eingehalten, die eine Kollegin oder sie vorgegeben hätten, noch die Sozialstunden abgeleistet, die die Bewährungsauflage vorsieht. Und: Eine angeordnete Sexualtherapie nahm der Angeklagte nicht wahr. „Wir müssen in diesem Fall auch von einer hohen Rückfallquote ausgehen“, sagte die Bewährungshelferin – eine Einschätzung, die der Vertreter der Staatsanwaltschaft und die Richterin teilten.

Mutter schickt zwei Bilder von nacktem Kind

Im Strafregister des Mannes, der seit seinem dritten Lebensjahr in Kinderheimen aufwuchs, nach der sechsten Klasse die Schule verließ und keine Ausbildung absolviert hat, finden sich nach Aussage der Richterin 14 Einträge. Sie reichen von vorsätzlicher Körperverletzung über Diebstahl in einem besonders schweren Fall bis zu schwerem sexuellen Missbrauch von Kindern. Wegen etlicher Taten saß der 34-Jährige bereits in Haft, Gutachter bescheinigten ihm neben einer Intelligenzminderung auch Pädophilie. Deshalb glaubten ihm weder Richterin noch Staatsanwalt, dass eine Frau, mit der er im vergangenen Jahr via Facebook chattete, ihm unaufgefordert zwei Fotos von den Genitalien ihres Sohnes im Kleinkindalter geschickt haben soll. So hatte es der Angeklagte behauptet.

Staatsanwalt glaubt Version nicht

„Wir haben uns erst geschrieben, und ich habe ihr auch von meinen Strafen erzählt“, sagte er vor Gericht. Die Nachrichten seien immer persönlicher geworden, sodass ihm die Mutter letztlich die beiden Bilder gesandt habe – ohne seine Aufforderung. „Als ich sie erhalten habe, habe ich den Kontakt gleich abgebrochen und die Fotos gelöscht“, behauptete der 34-Jährige. Dieser Aussage widersprach eine Polizeibeamtin, die mit ihren Kollegen nach einem Hinweis die Wohnung des Angeklagten, seinerzeit in Uetze, durchsucht hatte. Dabei stellten die Ermittler das Handy sicher, auf dem sich die Dateien noch befanden. „Sie waren ganz klar nicht gelöscht“, betonte die Beamtin, allerdings sei der Chatverlauf nicht mehr vorhanden gewesen. Deshalb, so der Staatsanwalt, könne er auch nicht mehr nachweisen, dass der 34-Jährige die Aufnahmen angefordert habe. „Ich glaube aber nicht an Ihre Version, dass die Mutter Ihnen die Bilder einfach so zugeschickt hat“, sagte er.

Angeklagter hat Sexualtherapie nicht abgeschlossen

Nach Einschätzung der Bewährungshelferin braucht der 34-Jährige klare Regeln, beispielsweise eine gesetzliche Betreuung und engmaschige Begleitung bei der Sexualtherapie, die noch lange nicht abgeschlossen sei. Regeln einzuhalten, das zeigte sich in der Verhandlung mehrmals, fällt dem Angeklagten schwer. So musste er ein Wohnheim in Ostfriesland verlassen, weil er eben immer wieder gegen Vorschriften verstoßen hatte. Einen Betreuer, den ihm das Gericht schon einmal an die Seite gestellt hatte, lehnte er ebenfalls ab. „Seit 2019 lässt sich ein deutlicher Abwärtsverlauf erkennen“, sagte die Bewährungshelferin.

Richterin: „Hohe Rückfallgeschwindigkeit“

Deshalb fand die Richterin, die mit ihrem Urteil über das Strafmaß der Staatsanwaltschaft hinausging, in der Urteilsbegründung auch klare Worte: „Sie zeigen eine hohe Rückfallgeschwindigkeit und haben keinerlei gute Sozialprognose“, sagte sie. Zudem habe der Angeklagte bei der jüngsten Tat eine Vertrauensbasis genutzt, die sich aus dem Chat mit der Mutter entwickelt habe. „Denn Sie haben nicht Daten aus dem Internet heruntergeladen, sondern eine Beziehung angebahnt, um an Fotos zu kommen“, sagte die Richterin. Sie glaube nicht an die Version, dass die Frau die Bilder von sich aus und unaufgefordert geschickt habe. „Letztlich haben wir Sie hier auch nicht einsichtig erlebt“, sagte sie am Ende der Verhandlung. Noch ist das Urteil nicht rechtskräftig.

Von Antje Bismark