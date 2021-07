Steinhude

Das Stadtexperiment zum Verkehr in Steinhude ist auf das nächste Jahr verschoben worden. Die Planer haben sich jetzt aber schon Gedanken gemacht, was sie in diesem Jahr alles tun können, um es vorzubereiten.

Der Grundgedanke ist, das Parken rund um die Badeinsel zu erschweren und dafür andere Methoden wie einen Pendelbus zu erproben, mit denen die Besucher Steinhudes dorthin gelangen können. Weil die Corona-Pandemie verhindert, dass die Verhältnisse in Steinhude in diesem Sommer wieder den üblichen entsprechen, haben die beiden vorbereitenden Arbeitskreise entschieden, den Praxisteil erst für das nächste Jahr zu planen.

Lichtschranke erfasst Besucher auf der Badeinsel

Sie wollen aber schon in diesem Sommer mit einer Lichtschranke erfassen, wie viele Menschen zu welchen Zeiten die Badeinsel besuchen. Dazu will die Stadt ein Zählgerät installieren. Das soll bei der Einschätzung helfen, wie hoch ein mögliches Eintrittsgeld ausfallen könnte. „Noch nicht geklärt ist indes, wie das Kassieren des Eintrittsgeldes vor Ort erfolgen soll und kann“, schreibt die Stadt in einer Vorlage. Wenn der Zutritt kostet, wird die Stadt aber wohl auch eine Badeaufsicht anbieten müssen, was auch wieder zu zusätzlichen Kosten führt.

Die Stadt zählt die Besucherzahl auf der Badeinsel. Quelle: Sven Sokoll

Außerdem will die Stadt in diesem Sommer Besucher befragen, und zwar online und auch vor Ort. Sie sollen sagen, wie sie zur Badeinsel fahren und ob sie auch bestimmte Alternativen nutzen würden. Außerdem will sie erfahren, wie lange sich die Besucher auf der Insel aufhalten und wie sie zu einem möglichen Eintrittsgeld stehen. Bereits ab dem 5. Juli bis zum 1. September, während der Sommerferien in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, sollen nur Anlieger in die Straßen Uferstraße und Metjenkamp fahren dürfen.

Angebote sollen bekannter werden

Ebenfalls schon in diesem Jahr wollen die Planer für die bestehende Busverbindung nach Steinhude und das Fahrradbus-Angebot um das Meer werben. Von Wunstorfer Schützenplatz-Parkplatz soll eine Fahrradtrasse Richtung Badeinsel über das Hohe Holz, die Mühle und den Herrmann-Löns-Weg neu gekennzeichnet werden. Außerdem soll der Steinhuder Grüne-Schätze-Fußweg für Familien bekannter werden, der vom Scheunenviertel auf die Badeinsel führt.

Für das Experiment war geplant, am Ortsrand zusätzliche Parkflächen zu schaffen. Dafür war eine Wiese am Sölterweg angedacht, die bisher auch schon bei Veranstaltungen genutzt wurde. Die Stadt konnte sich jetzt mit dem Eigentümer aber nicht einigen. Das Gelände des früheren Schulzentrums eignet sich aber wohl auch nicht, weil dort im nächsten Jahr Abrissarbeiten laufen. Nun soll geprüft werden, ob die Wiese zwischen dem Bruchdamm-Parkplatz und dem an den Strandterrassen sich für die vier Wochenenden 2022 eignet.

Die Fläche zwischen den Parkplätzen Bruchdamm und Strandterrassen könnte während des Experiments auch genutzt werden. Quelle: Sven Sokoll

Innerhalb des Orts sollen dann mehrere Stellen gesperrt werden. Es wird aber auch zahlreiche Ausnahmen geben, damit bestimmte Gruppen sie passieren dürfen. Für das zusätzliche Busangebot mit Niederflurbussen ist eine Ausschreibung notwendig. Im Arbeitskreis war die Idee aufgekommen, während des Experiments die Linie 711 am Badeinselparkplatz halten zu lassen, doch das hält Regiobus nicht für machbar.

Leihfahrräder sollen angeboten werden

Außerdem will die Stadt Leihfahrräder aufstellen, die für kurze Zeit etwa über eine App gebucht werden können. Die ansässigen privaten Verleiher geben ihre Räder nämlich eher tageweise ab. So wird nun auch für die Fahrräder eine Ausschreibung vorbereitet. Einzuplanen sind die notwendigen Parkplätze und Personal, das die Räder betreut. Auch E-Roller oder Roller könnten zu diesem Angebot gehören.

Über den ADFC könnten mehrere Hannah-Lastenfahrräder in Steinhude postiert werden. Auch an Leihbollerwagen hat die Stadt gedacht, bisher aber noch keinen passenden Anbieter dafür gefunden.

