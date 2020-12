Wunstorf

Wegen einer Rauchentwicklung ist die Wunstorfer Ortsfeuerwehr am Dienstag gegen 16 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus an der Kolenfelder Straße ausgerückt. Wie die Helfer feststellten, war aber nur Essen auf dem Herd angebrannt, was nicht zu weiteren Schäden in der Wohnung geführt hatte. So konnte sie ihren Einsatz schnell wieder beenden.

Von Sven Sokoll