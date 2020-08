Wunstorf

Der Angelverein Wunstorf bildet neue Angler aus. Er bietet einen Vorbereitungslehrgang mit abschließender Prüfung an. Der Lehrgang beginnt am Sonnabend, 29. August, um 15 Uhr. Teilnehmer legen die Prüfung am Dienstag, 22. September, ab.

Zum Lehrgang gehören 30 Unterrichtsstunden, jeweils sonnabends von 15 bis 19 Uhr und sonntags von 14 bis 19 Uhr. Lehrgang und Prüfung finden in der Otto-Hahn-Schule in Wunstorf, Rubensstraße 12, statt. Das Hygienekonzept für den Lehrgang ist von der Stadt Wunstorf genehmigt. Teilnehmer müssen mindestens 13 Jahre alt sein.

Prüfung in Theorie und Praxis

Zu den Inhalten gehören allgemeine- und spezielle Fischkunde, Gewässerkunde, Natur-, Tier- und Umweltschutz, Fischfang- und Gerätekunde. Auch die Bestimmungen des niedersächsischen Fischereigesetzes sind Thema. Die Prüfung beinhaltet einen praktischen und einen theoretischen Teil. Sie ist nicht von einer Vereinszugehörigkeit abhängig.

Anmeldung auch online möglich

Für die Ausbildung und den Fischereischein zahlen Erwachsene 130 Euro, Jugendliche bis 17 Jahre 90 Euro. Kontakt für Fragen und Anmeldungen ist Hans-Gerd Jonas, Herzog-Wilhelm-Straße 14, 31515 Wunstorf, Telefon (0173) 2503770, E-Mail angel-jonas@kabelmail.de. Im Internet unter www.sportfischerlehrgang.de können sich Freunde der Angelfischerei über Bedingungen der Fischerprüfung, Kurstermine und freie Plätze für Wunstorf informieren. Auch Online-Anmeldungen sind möglich.

Von Markus Holz