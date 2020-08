Wunstorf

Die Agentur Aquesto Events sagt die für Freitag, 4. September, geplante Show „ Werner Momsen – Abenteuer Urlaub“ erneut ab. Als neuer Termin ist Mittwoch, 3. November 2021, um 20 Uhr im Stadttheater Wunstorf vorgesehen.

Mehr als 200 Karten sind bereits verkauft

Die Stadt Wunstorf hat für das Stadttheater ein Sicherheits- und Hygienekonzept entworfen, nach dem das Stadttheater unter gewissen Voraussetzungen für Veranstaltungen mit bis zu maximal 145 Besuchern genutzt werden kann. Für die Show mit Werner Momsen kann die Agentur dieses Konzept nicht umsetzen, da die Agentur bereits vor der Corona-Krise mehr als 200 Karten verkauft hat.

Karten bleiben weiterhin gültig

Die Kontaktaufnahme zu den Käufern ist aus organisatorischen Gründen nicht möglich. Der Agentur liegen nur von sehr wenigen Kunden die Kontaktdaten vor. Die meisten haben ihre Karten nach Angaben der Agentur in den Vorverkaufsstellen vor Ort erworben. In Abstimmung mit dem Management von Werner Momsen hat sich die Agentur entschlossen, die Show in das nächste Jahr zu verlegen. Die Karten behalten auch für den neuen Termin ihre Gültigkeit.

Von Anke Lütjens