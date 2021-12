Auhagen/Mesmerode

Der Bauausschuss der Gemeinde Auhagen prüft aktuell drei verschiedene Varianten für die Radwegtrasse Drei-Länder-Route. „Wir brauchen einen vernünftigen Weg Richtung Mesmerode“, stellte Bürgermeister Heiko Monden klar. Um das möglich zu machen, musste der Ausschuss zunächst klären, wo der Weg entlangführen soll.

Zur Auswahl standen drei unterschiedliche Routen. Eine führt von der Straße Am Storchennest geradeaus weiter über die Sachsenhäger Aue und soll dann weiter in Richtung Mesmerode verlaufen. Das Problem dieser Variante: „Wir müssten dort eine neue Brücke bauen, um auch den zweiten Bach überqueren zu können“, so der Gemeindechef. Dies wäre Monden zufolge allerdings der ideale Weg. Die Gemeinde müsste dazu jedoch nicht nur die Brücke bauen, sondern auch noch Grundstücke erwerben. „Das ist relativ unrealistisch“, sagte Monden nach der Sitzung.

Ein Teil der Strecke führt an der Straße entlang

Die zweite Variante würde ebenfalls von der Straße Am Storchennest aus zuerst geradeaus, dann jedoch links über einen bestehenden Feldweg in Richtung Kläranlage führen. Der Vorteil dabei sei vor allem, dass weder ein Grundstück erworben noch eine Brücke gebaut werden müsse. Der Weg sei bereits im Besitz der Gemeinde, müsse für die Nutzung nur hergerichtet werden, so Monden weiter.

Einziges Manko: Ein Teil der Strecke würde dann an der Straße entlangführen. „Ich denke da besonders an Familien mit Kindern, die die Strecken befahren“, erklärte der Bürgermeister.

Ausschuss empfiehlt Route zwei

Die dritte und letzte besprochene Variante geht von der Straße Vor den Toren weiter in Richtung Kreisel, Ausfahrt Hagenburg. Dort führt der Weg dann nach dem Kreisel rund 200 Meter weiter rechts in den Wald hinein. Dort fehle jedoch der Lückenschluss aus Richtung Mesmerode, für den die Region Hannover zuständig wäre, erklärte Monden.

Letztlich hat sich der Ausschuss nun darauf geeinigt, vorerst die Variante zwei zu empfehlen. Sollte die Verwaltung allerdings eine Förderung für den Erwerb der Grundstücke und den Bau der Brücke akquirieren können, werde die Variante eins noch mal in Betracht gezogen. Geprüft werden sollen dennoch alle drei Streckenvarianten. Der Rat der Gemeinde Auhagen soll dann abschließend entscheiden.

Von Luisa Wellenbrock