Steinhude

Die Straße Ottenlock war eines der Streitobjekte, an dem sich der Protest gegen die Straßenausbaubeiträge entzündet hatte. Nachdem diese für Wunstorf nun abgeschafft sind, beginnt in der nächsten Woche der Ausbau der Straße in Steinhude. Dabei sind drei Bauabschnitte geplant.

Um die Kanalisation zu erneuern, müssen die Handwerker auch auf Nachbarstraßen aktiv werden. So sind sie ab Montag, 12. Oktober, an der Deichstraße und der Straße Am Anger im Einsatz. Die Stadt rechnet damit, dass die Arbeiten insgesamt bis Ende Juni dauern werden, und warnt davor, dass die Baustelle den Verkehrsfluss stören wird. Sie will die Anlieger vor den Abschnitten jeweils informieren.

Im Haushalt hat sie rund 600.000 Euro für das Projekt eingeplant. Die Straße wird künftig verkehrsberuhigt sein. Im Vorgriff hatte die Stadt im oberen Teil bereits die Einbahnstraßenregelung umgekehrt.

Von Sven Sokoll