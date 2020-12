Bad Nenndorf

Wir waren für Sie unterwegs. Günter Krüger und ich. Zwischen Springe und Neustadt, Bad Nenndorf und Hildesheim. Wir haben gesucht und (fast) vergessene Geschichten, die Geburtsstätte des Erdölzeitalters, die älteste ununterbrochen bestehende Schule der Welt und vieles mehr gefunden. Im Mekka der Patchworker, in Yachthäfen und an Hannovers Riviera haben wir Ehrenamtliche getroffen, die solche Erbstücke mit großem Einsatz hegen. „111 Orte rund um Hannover“ heißt unser Buch, aus dem wir für diese Serie „besondere Orte“ zitieren. Heute nehmen wir Sie mit nach Bad Nenndorf.

Esplanade: Am Anfang war der Dübelsdreck

Im Kurpark Bad Nenndorf überrascht ein imposantes Gebäude im Neu-Rokokostil. Gebaut wurde es auf Initiative des preußischen Staatsministers für Landwirtschaft, Domänen und Forsten, Viktor von Podbielski. „Seine Exzellenz“, wie er genannt wurde, weilte 1902 als Privatkurgast in Bad Nenndorf. Selbst vom Rheuma geplagt, überzeugte er sich von der Wirksamkeit der Schwefelquellen und machte sich für die Weiterentwicklung des Kurbades stark. Der preußische Staat steckte insgesamt 930.000 Mark in die Entwicklung, eine gewaltige Summe zu jener Zeit. Am 22. Juni 1906 eröffnete das „neue Große Badehaus“, im September das „Kleine Badehaus“ nebenan. Die Schwefelquellen wurden erstmals 1546 urkundlich erwähnt und als „Dübelsdreck“ bezeichnet, die Landbevölkerung nutzte sie zu Heilzwecken.

Anzeige

Die 18-Loch-Anlage des Bad Nenndorfer Minigolfclubs befindet sich seit fast 50 Jahren direkt neben dem historischen Kurpark und strahlt den Charme der Sechzigerjahre aus. Quelle: Günter Krüger

Schwung kam in die Nutzung der Quellen, als in England zu Beginn des 18. Jahrhunderts in den ersten Kurorten die Thalassotherapie Anwendung fand, die auf die heilende Wirkung von Meereswasser setzte. Die Balneologie, die Lehre von der therapeutischen Anwendung natürlicher Heilquellen, wurde Forschungsgebiet an Deutschlands Universitäten. Ein ärztliches Gutachten der Universität Rinteln belegte 1787, dass die Bad Nenndorfer Schwefelquellen zu den stärksten Europas gehören. Der „Gutsbezirk Nenndorff“ mit Badeeinrichtungen und Kurpark wurde angelegt und die Quellen von nun an mit großem Erfolg bei Rheuma, Gicht und Hautleiden eingesetzt. Der Ruf der Heilkraft der Schwefelquellen drang bis zu Wilhelm I. von Hessen, der sich das „Schlösschen“ als Sommerresidenz bauen ließ. 1866 wurde Bad Nenndorf Königlich Preußisches Staatsbad. Aus dem Sanatorium Esplanade wurde das Grandhotel Esplanade, heute ein beliebtes Tagungshotel mit Restaurantbetrieb.

Adresse Bahnhofstraße 8, 31542 Bad Nenndorf, www.hotel-esplanade.de.

Deutschlands größte: Die Süntelbuchenallee ist rund 500 Meter lang und mit viel Liebe zum Detail renaturiert worden. Quelle: Günter Krüger

Die Süntelbuchenallee: In Reihe, aber nicht im Glied

Die historische Grünanlage des Kurparks Bad Nenndorf gilt als Kulturdenkmal. Am Westrand des 34 Hektar großen Parks steht eine in Deutschland einmalige Allee von 100 Süntelbuchen mit ihrem speziellen Dreh- und Krüppelwuchs – ganze Generationen von Kindern sind auf ihnen herumgeklettert. Bis ins 19. Jahrhundert gab es einen großen Bestand dieser Rotbuchen im Süntel, einem Höhenzug des Weserberglands. „Süntelbeuken“, wie man sie auf Plattdeutsch nennt, wurden auch als Hexen- oder Deuwelholts bezeichnet. Nicht einen Meter wuchsen sie in gerader Linie, und es war unmöglich, das Holz zu stapeln, nicht einmal als Brennholz konnten sie verwendet werden.

Ab 1843 wurden diese Bäume zunehmend gefällt, um Weideland zu schaffen. Auf einem Grundstück der Familie von Münchhausen (Ortschaft Raden) blieb eine einzelne, besonders schöne „Suentelenis“ stehen, die Tilly-Buche. Auch wenn bezweifelt werden darf, ob Feldherr Graf von Tilly (1559–1632) im Dreißigjährigen Krieg im Schatten des Baumes gelagert hat, erreichte sie ein Alter von 250 Jahren und zählt zu den schönsten und größten Exemplaren dieser Art.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür.

Der Bad Nenndorfer Brunnengärtner und Dendrologe Carl Thon (1867–1955) zog Anfang des 20. Jahrhunderts aus ihren Bucheckern 30 Tochterpflanzen. Dendrologie ist die Lehre von den Bäumen und Gehölzen, als Wissenschaft ist sie in forstwissenschaftlichen und gartenbaulichen Einrichtungen vertreten. 1892 wurde die Deutsche Dendrologische Gesellschaft gegründet. Im Wesentlichen geht es ihr um die Erhaltung der Artenvielfalt heimischer Bäume und Sträucher, aber auch um die Kenntnis exotischer Pflanzen. In diesem Sinne hat Thon die 500 Meter lange Süntelbuchenallee gepflanzt. Durch Ableger hat sich die Zahl in der Spitze auf 100 Pflanzen erhöht. Durch Pilzerkrankungen und andere Beschädigungen ist die Zahl jetzt leider wieder rückläufig.

Adresse: Buchenallee, Kurpark, 31542 Bad Nenndorf. Tipp: Der Nenndorfer Krater. Aus dem Deister abfließendes Wasser tritt in einem Ringwall an die Oberfläche und lagert am Teichrand Kalk in Form eines Vulkankraters ab. Stadthagener Straße 4, Parkplatz direkt an der B 65.

„111 Orte“ ist neu aufgelegt Das Buch „111 Orte rund um Hannover, die man gesehen haben muss“ ist im Kölner Emons Verlag erschienen. Die Erstausgabe von 2015 ist gerade frisch überarbeitet und seit wenigen Tagen in den Buchhandlungen erhältlich. Es hat 240 Seiten und kostet 16,95 Euro. Die Texte hat die hannoversche Autorin Cornelia Kuhnert verfasst. Die ehemalige Lehrerin arbeitet freiberuflich als Autorin und Herausgeberin von Kriminalromanen und Kurzkrimis. Sie ist Mitglied bei den Mörderischen Schwestern, im Syndikat und organisiert das Krimifest Hannover. Die Fotografien stammen fast alle von Günter Krüger aus Burgwedel. Der selbstständige Architekt hat mit scharfem Auge Details für das Buch in Szene gesetzt, die gern übersehen werden. Im gleichen Verlag erscheint noch im November ein neues Hannover-Buch: „Unterwegs mit Deinem Lieblingsmenschen“ – eine Sammlung besonderer Orte für einen besonderen Besuch zu zweit.

Führendes Badehaus, Verhörlager, Gesundheitszentrum: Das Winckler-Bad. Quelle: Gabriel Poblete (Archiv)

Winckler-Bad: Das verbotene Dorf

Das Winckler-Bad ist nach dem Balneologen Axel Winckler (1852–1934) benannt. Der Brunnenarzt trieb von in den Jahren von 1898 bis 1934 in Bad Nenndorf die Anwendung der natürlichen Heilquellen voran. Winckler verantwortete zahlreiche Erweiterungsbauten der Kuranlagen wie das Badehaus im Bauhausstil, das 1930 mit mehr als 30 Zellen für verschiedene Packungen und Bäder eröffnet wurde. Während des Krieges wandelte sich Bad Nenndorf zur Lazarettstadt. Im Mai 1945 übernahmen die Briten die Stadt von den Amerikanern. Der britische Secret Service errichtete im Winckler-Bad ein geheimes Zentralgefängnis, umgeben von einer Sperrzone, die Kuranlagen, Badehäuser, 87 Sanatorien sowie etliche Pensionen und Wohnhäuser umschloss. Sie war mit doppeltem Stacheldrahtzaun gesichert.

Am Winckler-Bad hat die Initiative „Bad Nenndorf ist bunt“ ihr Zeichen gegen Rechtsradikalismus hinterlassen. Quelle: Günter Krüger

Die Badezellen wurden als Gefängniszellen genutzt. Insgesamt hielt man in diesem Verhörlager 372 Männer und 44 Frauen fest, unter ihnen Offiziere aus den Reihen von SS, SA und Gestapo sowie höchste Funktionäre der NSDAP, aber auch Zivilisten. Einerseits sollten die Verantwortlichen für Krieg und Holocaust zur Rechenschaft gezogen werden. Andererseits galt es, Aufstände und Terroranschläge durch Vereinigungen wie „Werwolf“ zu verhindern. Bis 1947 kam es im Winckler-Bad zu schweren Übergriffen an Häftlingen; zwei von ihnen starben an den Folgen der Misshandlungen. Nachdem die Vorgänge in Großbritannien bekannt geworden waren, wurden die Verantwortlichen vor Gericht gestellt. Der Lagerarzt wurde entlassen, andere Angeklagte wurden freigesprochen. Das Lager wurde geschlossen. Ab 2006 hielten Neonazis dort sogenannte Mahnwachen ab. Die Initiative „ Bad Nenndorf ist bunt“ setzte Zeichen gegen die Geschichtsumdeutung durch Neonazis und zeigte Zivilcourage. Das Winckler-Bad beherbergt heute ein modernes Gesundheitszentrum.

Adresse: Bahnhofstraße 10–14, 31542 Bad Nenndorf. Tipp: Konditorei und Café Frenkel. Spezialität ist Baumkuchen. Bahnhofstraße 11, www.konditorei-frenkel.de. Öffnungszeiten montags bis samstags, 9-17 Uhr; sonntags 10-17 Uhr; mittwochs Ruhetag.

Von Cornelia Kuhnert