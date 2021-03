Hannover

Die Region Hannover hat ihre Pläne zur angekündigten Ausgangssperre präzisiert. Vom 1. April darf bis zum 12. April zwischen 22 und 5 Uhr niemand mehr vor die Tür – es sei denn, er hat einen triftigen Grund. Das müssen die Kontrollierten entsprechend belegen. Eine allgemeine Maskenpflicht in der Öffentlichkeit soll es dagegen vorerst nicht geben. Stattdessen müssen Menschen am Nord- und Ostufer des Maschsees sowie am Steinhuder Meer deutlich länger eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Auch Autos und Treppenhäuser werden zu Mundschutz-Orten.

Die Ausgangssperre ab Gründonnerstag gilt für die gesamte Region Hannover – und damit nicht bloß für die Hochinzidenzkommunen wie beispielsweise die Landeshauptstadt, Lehrte, Langenhagen oder Seelze. Entgegen der Planungen des Landes, die Ausgangssperre schon um 21 Uhr beginnen zu lassen, habe sich die Region angesichts der „großstädtischen Strukturen“ erst für einen Start eine Stunde später entschieden: „Viele Supermärkte haben bis 22 Uhr geöffnet“, sagt Regionspräsident Hauke Jagau (SPD). „Und wer bis 20 Uhr arbeitet, sollte wenigstens noch die Chance haben, etwas spazieren gehen zu können.“

Jüngere Generation soll zu Hause bleiben

Als Grund für die Ausgangssperre führt Jagau die Verschiebung bei den Corona-Neuinfektionen hin zum jüngeren und mobileren Teil der Gesellschaft an – also diejenigen, die auch abends viel unterwegs sind. Jagau: „Von einer Ausgangssperre erwarten wir, dass abendliche Treffen insbesondere jüngerer Leute eingeschränkt werden.“ Ihm sei klar, dass diese Maßnahme einen deutlichen Einschnitt in die persönliche Freiheit darstelle, doch der Entscheidung sei eine sehr intensive Güterabwägung vorangegangen“.

Die Einhaltung werde die Polizei mit Augenmaß kontrollieren, gleichzeitig aber auch die vorgebrachten Begründungen der Überprüften auf Plausibilität prüfen. Einen Passierschein werde die Region Hannover nicht ausstellen, betont Jagau. Erlaubt sind zwischen 22 und 5 Uhr lediglich triftige Unternehmungen: Dazu gehören zum Beispiel notwendige medizinische, psychosoziale oder veterinärmedizinische Behandlungen, der Weg zur und von der Arbeit sowie der Besuch naher Angehöriger, wenn diese von Behinderung betroffen oder pflegebedürftig sind.

Keine allgemeine Maskenpflicht

Nicht kommen wird dagegen vorerst eine allgemeine Maskenpflicht. Die Ausweitung sei laut Jagau im Vorfeld geprüft worden, ob dies ein probates Mittel gegen die steigenden Inzidenzzahlen ist – und gegebenenfalls auf eine Ausgangssperre zu verzichten. Aber: „Vor dem Hintergrund der Rechtsprechung der vergangenen Monate sehen wir wenig Chancen, dass ein solche Regelung hält. Alles andere wäre Flickwerk und würde keine Klarheit bringen“, sagt Jagau.

Allerdings wird die Maskenpflicht am Nord-und Ostufer des Maschsees und Steinhuder Meer deutlich ausgeweitet. Dort muss künftig von 9 bis 21 Uhr eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden, bislang war das bloß von 10 bis 19 Uhr der Fall – also drei Stunden weniger. „Mit der Zeitumstellung und dem schöneren Wetter halten sich die Menschen länger draußen auf. Das müssen wir berücksichtigen“, sagt Jagau.

Maskenpflicht im Auto und in Treppenhäusern

Und auch an anderen Orten wird die Maskenpflicht verschärft: Sollte mehr als ein Haushalt an Bord sein, müssen alle außer der Fahrerin oder dem Fahrer eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Der Grund laut Jagau: Die Corona-Nachverfolgung habe gezeigt, dass das Auto zu einem der Hauptansteckungsorte gehört. Es brauche daher „eine stärkere Sensibilität und ein Bewusstsein für Gefahrensituationen“. Darüber hinaus verfügt die Region Hannover das Masketragen in Mehrfamilienhäusern mit mehr als fünf Wohnungen. Wie das allerdings kontrolliert werden soll, ist bislang offen.

Von Peer Hellerling