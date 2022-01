Wunstorf

Obwohl die Mitarbeitenden in der Pflege und die Senioren oft mehrere Jahrzehnte an Lebensalter trennt, entdecken sie doch oft Gemeinsamkeiten. Das ist das Thema der Ausstellung „Glücksmomente zwischen jungen und alten Menschen in der Pflege“, die die Diakonische Altenhilfe Leine-Mittelweser (DALM) von Donnerstag, 3., bis Dienstag, 15. Februar, in der Stadtkirche zeigt.

„Eine gute Pflege ist immer auch Beziehungsarbeit und sieht die Persönlichkeit des Menschen im Alter“, sagt Dagmar Brusermann, Theologischer Vorstand der Altenhilfe. Sie nimmt am Mittwoch, 2. Februar, ab 19 Uhr an einer Online-Diskussion teil, mit der die Ausstellung eröffnet werden soll. Über die Frage „Wie möchte ich alt werden“ spricht sie dann mit Martin Stolz, Ärztlicher Direktor für Altersmedizin im Klinikum der Region, und Wiebke Messerschmidt, die in Mandelsloh ein Mehrgenerationenprojekt aufgebaut hat.

Altenhilfe-Vorstand Dagmar Brusermann diskutiert mit Martin Stolz, Ärztlicher Direktor für Altersmedizin beim Klinikum der Region Hannover. Quelle: DALM

Christoph Dahling-Sander von der Hanns-Lilje-Stiftung moderiert. Den Link für die Veranstaltung versendet die DALM nach einer E-Mail an anmeldung@da-lm.de. Bis Dienstag, 31. August, können Interessierte ihre Anmeldung auch noch mit eigenen Fragen oder Statements für die Diskussion ergänzen.

Sieben Pflegekräfte und sieben Senioren sind zu sehen

Die eigentliche Ausstellung besteht aus 14 Roll-Ups, auf denen sieben Pflegekräfte und sieben Senioren zu sehen sind. Jens Schulze hat sie fotografiert, Katrin Schreiter die Texte für die Wanderausstellung verfasst. Außerdem sind Filme zu sehen und Gegenstände in einer Vitrine. Die Schau ist zum 600-jährigen Bestehen der Stiftung St. Nicolaistift in Neustadt entstanden und war im vergangenen Jahr auch schon im Haus Johannes zu sehen.

Die Stadtkirche ist während der Ausstellung dienstags und freitags von 10 bis 12 Uhr geöffnet sowie dienstags bis donnerstags von 15 bis 17 Uhr, wofür das Kirchenöffner-Team um Diakonin Karola Königstein sorgt. Pastor Thomas Gleitz gestaltet am Sonntag, 13. Februar, außerdem einen Gottesdienst ab 10 Uhr zu der Ausstellung.

Von Sven Sokoll