Perfekt läuft die Inklusion in Deutschland vielfach noch nicht. Die Leine-Schule arbeitet weiter an dem Konzept, wie Kinder mit Behinderungen integriert werden. Dazu sehen sich drei Kolleginnen auch im Ausland um. Maren Ott, Byrte Lindemann und Silke Jensen sind dazu in der vergangenen Woche nach Corsico in Norditalien gereist. Ott ist Koordinatorin für Inklusion, Lindemann ist Klassenlehrerin einer Inklusionsklasse, Jensen die Projektleiterin.

Austausch mit Nachbarn gehört zu Erasmus-Programm

Über ihre Erfahrungen werden sie im Detail an der Schule berichten – erste Eindrücke haben sie bereits an die Schulleitung geschickt. Von dem Schüler Kenllan, der Unterstützungsbedarf hat und ihnen voller Begeisterung zeigte, was er in der Schule alles bewältigt – „Portfolio“, heißt das im Pädagogenjargon. Die Reise ist Teil des Erasmus-Plus-Programms „MITeinander (Managing Inclusion Together)“, um das sich die Leine-Schule erfolgreich beworben hatte. Im Januar waren einige Pädagogen nach Finnland gereist.

Digitalisierung ist anderswo weiter

Zwar sei der Fokus dieser Reisen klar auf den Schwerpunkt Inklusion gerichtet, sagt Schulleiter Rainer Gieraths nun. Sowohl in Finnland als auch in Italien sei den Besuchern allerdings aufgefallen, dass die Digitalisierung an den Schulen deutlich weiter vorangekommen ist als in Deutschland. Selbst die Kommunikationen zwischen Schule und Elternhaus erfolge über ein digitales Informationssystem. Mittels einer passwortgeschützten App können alle Eltern jederzeit Informationen über das eigene Kind abfragen wie zum Beispiel Förderpläne, Noten, Anwesenheit und Verhalten.

So etwas wünschen sich die Pädagogen auch für die eigene Schule: „Die Einführung eines solchen Systems erleichtert und verkürzt die Kommunikationswege zwischen Schule und Eltern erheblich und fördert die Arbeit von multiprofessionellen Teams in der Schule. Dies gilt nicht nur für den Bereich der Inklusion, sondern für das gesamte System Schule“, sagt Projektleiterin Jensen.

