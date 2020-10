Wunstorf

Ein Verkehrsunfall hat sich am Sonnabend, 24. Oktober, gegen 8 Uhr auf der Hochstraße in Wunstorf ereignet. Ein 55-jähriger Autofahrer aus Stolzenau bremste seinen Ford Focus ab, weil die Ampel auf Gelb gesprungen war. Das bemerkte ein hinter ihm fahrender Autofahrer zu spät und fuhr auf. Dabei entstanden erhebliche Schäden an beiden Wagen.

Obwohl die beiden Unfallbeteiligten nach Angaben der Polizei kurz ausstiegen und vereinbarten, die Unfallstelle zu räumen und sich auf einem in der Nähe gelegenen Parkplatz zu treffen, entfernte sich der Unfallverursacher vom Ort des Geschehens. Bei seinem Wagen soll es sich um einen dunklen Kombi handeln. Der Fahrer soll etwa 30 Jahre alt sein. Dieser oder Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon (05031) 9530115 bei der Polizei Wunstorf zu melden.

Von Anke Lütjens