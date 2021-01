Wunstorf/Haste

Die Arbeiten an der Bundesstraße 442, die im nächsten Abschnitt an Wunstorf heranreichen werden, ruhen voraussichtlich noch bis zum Februar. Und auch dann ist der Neustart laut Markus Brockmann, Leiter der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Hameln, abhängig von der Witterung.

Eine Betriebspause der Asphaltmischwerke ist derzeit der Grund für die ruhenden Arbeiten. Denn dort werde jetzt Revision gemacht. Im Laufe dieser oder nächster Woche erwartet Brockmann ein Signal der Baufirma, wann es in Haste weitergehen kann. Dann ist der Abschnitt zwischen dem dortigen Sportgelände und dem Wunstorfer Ortseingang an der Reihe. Asphalteinbau ist allerdings bei Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt auch nicht möglich.

Debatte um wellige Fahrbahn

Um die bisherigen Arbeitsergebnisse in der Haster Ortsdurchfahrt ist unterdessen eine Debatte aufgekommen. Mehrfach wurde die wellige Oberfläche der frisch sanierten Bundesstraße 442 kritisiert, von einer regelrechten Buckelpiste war die Rede. Brockmann versteht, dass dies Anlass für Diskussionen gibt. Der Anspruch an eine nagelneue Fahrbahnoberfläche sei ein anderer, räumt er ein. Dennoch geht Brockmann davon aus, dass sich die Unebenheiten innerhalb einer dafür geltenden Toleranz bewegten.

Zunächst ist die Haster Ortsdurchfahrt saniert worden.. Quelle: Sven Sokoll (Archiv)

Um dies festzustellen, wird beizeiten ein sogenannter Planograph eingesetzt. Dabei handelt es sich um ein auf mehreren Rädern rollendes Messgerät, das Unebenheiten erfasst. Brockmann rechnet nicht damit, dass die ausführende Baufirma gravierende Mängel hinterlassen habe. Ähnlich hatte sich zuvor bereits Hastes Bürgermeister Sigmar Sandmann geäußert. Wellen können laut Brockmann entstehen, wenn zum Beispiel ein Fertiger eine Zeit lang aussetzen müsse, weil nicht ausreichend Asphalt geliefert worden sei.

Von Guido Scholl