Wunstorf/Haste

Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr lässt ab Dienstag, 6. Oktober, die Bundesstraße 442 zwischen Haste und Wunstorf in drei Abschnitten sanieren. Dafür wird die Strecke gesperrt. Der Geschäftsbereich Hameln plant dabei, die vorhandene Fahrbahn abzufräsen und mit einer neuen Deckschicht zu versehen. Teilweise entsteht auch eine neue Gosse, der Radweg wird ebenfalls erneuert.

Die Arbeiten sollen zwölf Wochen dauern und beginnen in Haste zwischen der Waldstraße und der Kolenfelder Straße. Der Bahnhofsparkplatz wird über die Waldstraße weiterhin erreichbar sein.

Umleitung führt über die L 392

Im zweiten Abschnitt wandern die Arbeiten zwischen die Kolenfelder Straße und die Einmündung zu den Sportanlagen des ETSV Haste. Die Zufahrt zum NP-Markt und der Westfalen-Tankstelle wird dann über die Kolenfelder Straße möglich sein. Der dritte Abschnitt schließt sich auf freier Strecke an und führt bis zur Einmündung Im Westerende am Wunstorfer Ortseingang.

Eine Umleitung weist die Behörde an der Kreuzung B 65/B 442 in Bad Nenndorf über die A 2 bis zur Abfahrt Kolenfeld und dann weiter auf der L 392 nach Wunstorf aus, in der Gegenrichtung entsprechend. Fahrzeuge, die die Autobahn nicht befahren dürfen, sollten von Haste aus über Idensen, Mesmerode und Bokeloh nach Wunstorf fahren. Radfahrer können die Baustellen direkt an der B 442 umfahren.

Von Sven Sokoll