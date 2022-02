Wunstorf

Mitglieder der BUND-Ortgruppe Wunstorf haben am Sonnabend Müll an der Westaue und im Bürgerpark gesammelt. An der IGS teilten sich die insgesamt 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in kleine Gruppen auf und erkundeten dann die Ufer, Wiesen und Deiche in diesem Bereich. „Auffallend waren die großen Müllmengen in unmittelbarer Umgebung der Schule und an den Brücken“, teilte der Ortsgruppensprecher Frank Hessing mit. Außerdem sind viele Corona-Schutzmasken aufgefallen, die in der Landschaft lagen.

So kamen nach zwei Stunden 16 große Säcke voll mit Müll zusammen, die der städtische Bauhof schließlich abgeholt hat. Nächstes Jahr will der BUND die Aktion wiederholen, weil er der Überzeugung ist, dass sich das Müllsammeln auch an anderen Bereichen des Stadtgebiets lohnt. Weiter Fragen zum BUND beantwortet Hessing unter der E-Mail-Adresse f.hessing@web.de.

Von Sven Sokoll