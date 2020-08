Steinhude

In Steinhude ist wegen der Hitze am Wochenende wohl damit zu rechnen, dass viele Besucher des Ortes vor allem auf der Badeinsel Abkühlung suchen werden. Trotz der Corona-Pandemie verzichtet die Stadt Wunstorf aber auf einen Appell, vom Besuch des Erholungsortes abzusehen. „Von solchen Maßnahmen wollen wir ja mittlerweile keinen Gebrauch mehr machen“, sagte Stadtsprecher Alexander Stockum.

Allerdings könnten die Besucher erleben, dass sie erstmals nicht auf die Insel gelassen werden. Der eingesetzte Sicherheitsdienst darf derzeit höchstens 2000 Besucher auf die Insel lassen, und diese Zahl könnte bei dem erwarteten Ansturm wohl erreicht werden. So soll der notwendige Abstand zwischen den Gästen gewahrt bleiben.

Anzeige

Dreck führt zu Beschwerden

Beschwerden haben die Stadt auch dazu erreicht, dass die Insel häufig verdreckt aussieht. Stockum betont aber, dass der städtische Baubetriebshof täglich nach der Sauberkeit sieht und der Strand regelmäßig professionell gereinigt wird. Einschließlich des Angebots an Toiletten und Duschen steckt die Stadt jedes Jahr 100.000 Euro in die Insel und verlangt dabei von den Besuchern keinen Eintritt. „Deshalb können wir nur appellieren, dass jeder die Insel in dem Zustand wieder verlässt, in dem er sie vorgefunden hat.

Weitere HAZ+ Artikel

Weiter aktuell ist das Problem des wilden Parkens in der Nachbarschaft der Insel. Nachdem die Stadt ihre Kontrollen verstärkt hat, hat sie in den vergangenen Wochen auch mehr Strafen ausgesprochen. Nach Wünschen aus der Politik sucht sie noch nach einer guten Lösung, die Stellplätze am Metjenkamp neu anzuordnen.

Von Sven Sokoll