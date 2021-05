Wunstorf

Die Bäderbetriebe Wunstorf hoffen, dass sie das Freibad Bokeloh nach dem Ende der gegenwärtigen Corona-Verordnung am Montag, 31. Mai, öffnen können. Das haben die Verantwortlichen in der Sitzung des Rates am Mittwoch angekündigt. Der Wunstorfer Ortsratsherr Klaus-Jürgen Maurer (FDP) hatte in der Einwohnerfragestunde darauf hingewiesen, dass die Corona-Pandemie dazu geführt hat, dass viele Kinder Defizite beim Schwimmen haben.

Schwimmunterricht noch nicht direkt wieder möglich

Auch die DLRG hat gerade auf diese gefährliche Entwicklung hingewiesen: Bundesweit ist die Zahl der abgenommenen Seepferdchen-Prüfungen im vergangenen Jahr um rund zwei Drittel eingebrochen. Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt wies aber darauf hin, dass Schwimmunterricht wahrscheinlich noch nicht gleich wieder möglich sein wird.

Der Geschäftsführer der Bäderbetriebe, Andreas Saars, sagte: „Wir sind aber schon im Kontakt mit den Vereinen und wollen versuchen, das Kursprogramm sobald möglich wieder hochzufahren.“ Um die vollen Kapazitäten nutzen zu können, müsste aber auch das Hallenbad öffnen dürfen – und dahingehend ist Saars noch sehr pessimistisch. „Auch eine Öffnung in Bokeloh hängt natürlich davon ab, dass die Inzidenzwerte sich weiter so günstig entwickeln“, betonte er.

