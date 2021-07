Wunstorf

Seit November 2020 ist das Schwimmbad Wunstorf Elements geschlossen, die Technik stillgelegt und das Wasser abgelassen. Viele Kinder, die nach den Sommerferien in die Schule kommen, haben keine Möglichkeit, an Schwimmkursen teilzunehmen. Das ändert sich. „Wir nehmen die Technik wieder in Betrieb und lassen Wasser ins Becken, weil der Bedarf an Schwimmkursen so groß ist“, sagte Geschäftsführer Christoph van Bebber.

Negative Folgen von Corona abmildern

160 Kinder können in den Sommerferien schwimmen lernen. Der Rotary Club Garbsen-Wunstorf unterstützt die Kurse finanziell, damit auch 31 Kinder aus benachteiligten Familien dabei sein können. Diese sind von der Abteilung Soziales der Stadtverwaltung ausgesucht worden. „Der Schwerpunkt unseres Engagements liegt bei Kindern und Jugendlichen. Gerade für sie wollen wir die negativen Folgen von Corona abmildern“, sagte Club-Präsident Henning Ahlers. Die Ferienschwimmkurse sind nach Angaben der Bäderbetriebe ausgebucht. Interessierte sollten sich im Buchungsportal auf die Warteliste setzen, falls Teilnehmer abspringen.

Club unterstützt auch Kurse in Luthe

Die Rotarier unterstützen auch die Schwimmkurse im Naturerlebnisbad Luthe finanziell und spendieren zusätzlich einen Karton mit Schwimmnudeln. Die Kosten für die Kurse betragen insgesamt rund 3800 Euro. Auch in Garbsen stockt der Rotary Club die Zahl der Kurse auf. Die Förderung ist vorerst einmalig. „Wir wissen noch nicht, ob es weitergeht“, sagte Ahlers. Der Rotary Club hat auch seinen internationalen Jugendaustausch wieder aufgenommen und nimmt Bewerbungen entgegen. Mehr Infos dazu gibt es auf www.garbsen-wunstorf.rotary.de.

Lesen Sie auch Ahlers löst Wenzel als Präsident des Rotary Clubs ab

Zeitfenster im Bokeloher Bad angepasst

Mit Beginn der Sommerferien haben die Bäderbetriebe auch die Zeitfenster im Freibad Bokeloh angepasst. Montags ist nur eins von 10 bis 17 Uhr vorgesehen. Von Dienstag bis Freitag können Besucher das Bad von 10 bis 13 Uhr sowie von 13.45 bis 19 Uhr nutzen. Sonntags und an Feiertagen ist Schwimmen von 9 bis 12 Uhr sowie von 12.45 bis 19 Uhr möglich.

Sommersaison im Freibad endet im September

Die Sommersaison für den Betrieb des Freibads Bokeloh endet spätestens am Sonntag, 12. September. Sollte an diesem Tag der Triathlon des TSV Bokeloh stattfinden, ist der letzte Betriebstag am Sonnabend, 11. September. Ab Dienstag, 14. September, geht das Wunstorf Elements inklusive der Sauna für den öffentlichen Badebetrieb wieder in Betrieb. Voraussetzung ist, dass die Corona-Regelungen eine Öffnung erlauben.

Von Anke Lütjens