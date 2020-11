Wunstorf

Die Wunstorfer Politik muss zügig noch in diesem Jahr Forderungen zusammenstellen, wie die Wunstorfer künftig entlang der Bahnstrecke nach Nienburg besser vor Lärm geschützt werden sollen. Dabei hat sie die Wahl zwischen drei unterschiedlichen Standards.

Seit Jahren laufen unterschiedliche Teilprojekte, mit denen höhere Kapazitäten auf den Bahnstrecken zwischen Hannover, Bremen und Hamburg ermöglicht werden sollen. Auf dem Abschnitt Verden– Nienburg– Wunstorf sollen nach einer sogenannten Blockverdichtung auf den bestehenden beiden Gleisen die Züge mit einem geringeren Abstand fahren können.

Optimum ist fast nur mit Tunneln zu erreichen

Um die betroffenen Kommunen frühzeitig einzubinden, ist das Dialogforum Schiene Nord entstanden, bei dem die unterschiedlichen Abschnitte jetzt nach und nach diskutiert worden sind. Eigentlich hatte die Bahn für den 17. November in Wunstorf selbst eine Informationsveranstaltung geplant. Da die wegen der Corona-Pandemie ausfallen musste, hat Stadtbaurat Alexander Wollny die Präsentation der Bahn am Donnerstag im Bauausschuss vorgestellt.

Als Optimum ist im Dialogforum ein Standard festgelegt worden, bei dem die Anwohner nachts mit höchstens 45 Dezibel Lärm belastet werden sollen, vier Dezibel weniger als nach den gesetzlichen Standards. Das klingt erstmal gut. „Doch zu erreichen ist der Wert an vielen Stellen eigentlich nur mit einer kompletten Einhausung der Strecke. Es ist die Frage, ob man das optisch will“, sagte Wollny.

Verwaltung plädiert für individuelle Lösungen

Nach den Untersuchungen muss entlang der Strecke im Wunstorf ohnehin an vielen Stellen der Lärmschutz mit höheren Schallschutzwänden ausgebaut werden, wenn mehr Züge fahren. Als Kompromiss zwischen Wand und Tunnel sind noch Galerien als mittlerer Standard in der Diskussion. Dabei sind die Schutzwände zur Strecke hin wie ein Dach umgeknickt, aber umschließen die Strecke nicht ganz. Diese Lösung kostet etwa ein Viertel der Tunnellösung. Diese beiden verbesserten Schallschutzvarianten würde der Bund finanzieren, allerdings nur, wenn er das Geld in seiner Kasse hat.

Die Verwaltung würde dafür plädieren, sich auf jeden Fall überall an die Mindeststandards zu halten und dann zu sehen, wo sich vielleicht noch zusätzliche Projekte anbieten. „Man muss sehen, dass ein paar mehr Dezibel Lärmschutz oft zu unverhältnismäßig höheren Kosten führen“, sagte Wollny.

Auf Vion-Gelände wäre Projekt möglich

So kann er sich vorstellen, mit der Bahn gemeinsam auf dem früheren Vion-Gelände aktiv zu werden, wo in den nächsten Jahren neue Wohnungen neben der Strecke entstehen sollen. Nicolai Balzer ( CDU) sieht dort in der dichteren Bebauung auch Vorteile für eine Tunnelstrecke und Anne Dalig (Grüne) wies darauf hin, dass die Tunnel auch die anderen Emissionen zurückhalten. Wilhelm Bredthauer ( SPD) warnt allerdings davor: „An den Ein- und Ausfahrten der Tunnel ist es immer laut.“

Die Bahn arbeitet aber auch noch an anderen Methoden, die Gleise leiser zu machen, indem Dämpfer eingebaut und stark belastete Schienen häufiger geschliffen werden. Wollny kann sich auch vorstellen, an den Bahnsteigkanten Material zu verwenden, das Schall stark absorbiert. Auch passiver Lärmschutz an stark betroffenen Häusern an der Strecke könnte ein Teil des Pakets sein.

Der Bahnübergang Luther Weg soll umgebaut werden. Quelle: Albert Tugendheim (Archiv)

Bahnübergänge werden umgebaut

Im ersten Halbjahr des nächsten Jahres sollen die Verhandlungen mit dem Bund über die Wünsche der Kommunen laufen. Die Ausschussvorsitzende Kirsten Riedel ( SPD) kritisierte das hohe Tempo, nachdem das Dialogforum schon seit Jahren läuft. „Das ist haarsträubend“, sagte sie.

Schon im Verfahren ist der Wunsch, auch die Bahnübergänge umzubauen, damit künftig nicht mehr an Schranken gewartet werden muss. Für den Luther Weg und den Frachtweg haben Stadt und Bahn schon unterschiedliche Varianten entwickelt.

Mehr Informationen unter www.hamburg-bremen-hannover.de.

Von Sven Sokoll