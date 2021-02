Wunstorf

Die Aussichten für eine Toilette im Wunstorfer Bahnhof sind wieder besser geworden. Stadt und Deutsche Bahn waren in den Verhandlungen schon weit gediehen. Dann hat die Stadt allerdings einen Rückzieher gemacht, weil sie nicht nur die Kosten tragen, sondern auch unbegrenzt haften sollte. „Wenn ein Wasserschaden die Signalanlage stört und das einen Zugunfall verursacht, wäre die Stadt Wunstorf pleite, weil das auch niemand versichert“, sagte Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt.

Wie der Bürgermeister am Montag dem Verwaltungsausschuss mitteilte, hat die Bahn nun einen neuen Vertragsentwurf mit einer beschränkten Haftung geschickt. Dem wird die Stadt jetzt wohl zustimmen können. Damit könnte die Toilette an Eingang des Hauptgebäudes in den früheren Räumen des Sozialwerks spätestens im nächsten Jahr gebaut werden. Der Stadt ist dabei wichtig, dass auch in den Kiosk schnell wieder Leben einzieht, damit es eine soziale Kontrolle gibt.

Toilette am ZOB wieder nutzbar

Nachdem der Großraumverkehr seinen Serviceschalter im ZOB-Gebäude geschlossen hat, will die Region dort umbauen. Dabei soll auch die dortige Toilette umgerüstet werden, damit Passagiere sie weiter nutzen können. Künftig soll die Tür dort unter anderem über eine App gesteuert werden, die auch die Nutzer des geplanten Fahrradparkhauses auf ihren Smartphones haben werden. Doch auch weitere Verfahren, die Tür selbstständig zu öffnen, werden vorbereitet. So könnte diese Toilette schon in diesem Jahr wieder zugänglich werden. Eberhardt ist aber nach wie vor der Ansicht, dass die Toilette im Bahnhof die wichtigere ist.

Von Sven Sokoll