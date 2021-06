Barsinghausen/Wunstorf

Die Polizei Hannover sucht einen Dieb, der am Dienstag, 16. Juni, gezielt in Aldi-Märkten in der Region zugeschlagen hat. Möglicherweise handelt es sich sogar um eine Bande. In Barsinghausen und Wunstorf wurde Geld aus dem Kassenbereich der Discounterfilialen gestohlen. Da immer nur dieselbe Firma betroffen war, vermuten die Ermittler einen Zusammenhang.

Der erste der beiden Diebstähle in Barsinghausen ereignete sich gegen 17 Uhr im Aldi-Markt an der Egestorfer Warte. Drei Stunden später wurden die Polizisten dann zur Filiale am Reihenkampe gerufen. In beiden Fällen erbeuteten der oder die Täter Bargeld. Beide Geschäfte liegen lediglich vier Kilometer auseinander.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Um 21 Uhr stellten Aldi-Mitarbeiter einen weiteren Diebstahl im nur etwa 20 Autominuten entfernten Wunstorf fest. Dort fehlte Geld in der Filiale an der Nienburger Straße. Auch in diesem Fall wurde die Polizei gerufen, doch kein Täter konnte ausfindig gemacht werden. Deshalb bitten die Ermittler um Zeugenhinweise sowohl aus Barsinghausen als auch Wunstorf. Die Beamten sind erreichbar unter Telefon (051 05) 52 30.

Von Peer Hellerling