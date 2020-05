Wunstorf

Kein Fußballtraining, kein Breakdance, keine Kreativangebote: Kinder und Jugendliche leiden in der Corona-Krise besonders darunter, sich nicht mit Freunden zu treffen und ihre gewohnten Freizeitaktivitäten wahrnehmen zu können. Sowohl der „Laden“ des Projekts Kurze Wege als auch das Kinder- und Jugendzentrum Der Bau-Hof waren bisher geschlossen. Auch wenn die Mitarbeiter der Einrichtungen sich etwas einfallen lassen, um Kontakt zu halten, überlegen sie doch intensiv, wie sie den Betrieb in der nächsten Zeit wieder ausweiten können. Einen Anfang will der Bau-Hof schon in der nächsten Woche machen.

„Wir sind stark davon abhängig, wie die Verordnungen des Landes sich gestalten. Derzeit steht für die Jugendtreffs selbst noch nichts in Aussicht, aber wir wollen auf den Moment vorbereitet sein“, sagte Jens Klingenberg von der städtischen Jugendpflege nach einem der regelmäßigen Treffen mit den Jugendeinrichtungen am Donnerstag. Dabei ist wohl schon klar, dass auch in den Sommerferien die üblichen Freizeiten und Aktionen noch nicht möglich sein werden. „Wir gehen davon aus, dass wir erst mal nur mit kleinen Gruppen arbeiten können, die auch immer von den gleichen Betreuern begleitet werden.“

Anzeige

Daheimsein belastet vor allem Familien mit Problemen

„Die Familien, in denen es ohnehin Problem gibt, sind derzeit am Anschlag“, sagt Dani Marchthaler, Leiterin des Bau-Hofs. Dies ist der Grund, warum sie gern möglichst schnell wieder mehr mit den Kindern arbeiten möchte. Das Kinder- und Jugendzentrum hat ein Telefon eingerichtet, bei dem Kinder und Jugendliche Fragen stellen, ihre Sorgen mitteilen oder einfach nur mit einem der Mitarbeiter quatschen können. Diese sind von montags bis freitags jeweils von 15 bis 16 Uhr unter der Nummer (05031) 740768 zu erreichen.

Weitere HAZ+ Artikel

Außerdem besteht die Möglichkeit zum Kontakt über den Zaun hinweg. „Unser Zaun wird bunt, mach mit, tausch mit, lass Grüße da“, heißt es in einem Post auf Facebook. Kinder und Jugendliche können Kleidung, Bücher, Spielsachen, Tipps und Tricks gegen die Langeweile an den Zaun hängen und auf diese Weise mit anderen tauschen. Sie können auch über den Zaun winken und etwas erzählen, wenn sie einen der Mitarbeiter sehen. „Wir vermissen euch alle sehr und bleibt lieb zueinander“, teilt der Bau-Hof mit.

Der Tauschzaun des Kinder- und Jugendzentrums Der Bau-Hof soll dazu dienen, trotz der Corona-Krise in Kontakt zu bleiben. Quelle: Anke Lütjens

Kleingruppen versorgen die Tiere

Die Angebote werden auch über das Internet verbreitet. „Wir haben ziemlich schnell mit Discord, einer Art Videokonferenz angefangen, die zu bestimmten Zeiten und zu unterschiedlichen Themen wie Spielen, Lagerfeuer oder einem gemeinsamen Frühstück angeboten wird“, sagte Dani Marchthaler vom Bau-Hof.

Auch Videos werden auf der Homepage und auf Instagram ins Netz gestellt. „Die Kinder und Jugendlichen wollen mitbekommen, was auf dem Bau-Hof passiert“, betonte Marchthaler. Für die Versorgung der Tiere hat sie Kleingruppen gebildet, die im Schichtsystem arbeiten und sich telefonisch kurzschließen. „Die Eltern haben sich sehr über dieses Stück Alltagsstruktur gefreut“, sagte sie.

Sommerferien ohne Schließzeit

Die Freigabe der Spielplätze nutzt der Bau-Hof, um ab Montag, 11. Mai, Kinder auf weitere Teile des Geländes zu lassen, nämlich in die Außenbereiche mit Hüttenbau und Skateanlage. Auch dort können Kinder in angemeldete Gruppen montags bis sonnabends von 15 bis 18 Uhr spielen. In der ersten Stufe sollen das jeweils höchstens acht Kinder sein, die Abstandsregeln müssen sie natürlich einhalten.

Für die Sommerferien plant der Bau-Hof ohne die sonst übliche Schließzeit, um bei den kleinen Gruppen möglichst vielen Kindern die Gelegenheit zu geben, einmal wieder da zu sein. „Das ist eine starke Umstellung für uns, weil gerade der offene Charakter der Angebote immer sehr wertvoll war“, sagte Marchthaler.

Online-Angebote sind kein voller Ersatz

Rund 100 Kinder und Jugendliche besuchen normalerweise an fünf Tagen in der Woche den „Laden“ des Projekts Kurze Wege in der Barne. Dieser ist wegen der Corona-Pandemie geschlossen, Treffpunkte sind nicht mehr möglich. „Die gute Nachricht ist aber, dass ihr uns trotzdem treffen könnt und zwar online im Videochat täglich ab 16 Uhr“, schreibt Sozialpädagoge Stephan Kuckuck. Dazu müssen die Teilnehmer den Link https://www.konferenz-e.de/Jugendtreffonline öffnen und sich die App „Jitsi Meet“ herunterladen.

Auch bei Discord unter server Code aQrpUbs ist Kurze Wege gemeinsam mit der evangelischen Jugend Hannover und anderem in einem eigenen Kanal präsent. Dort gibt es die Möglichkeit, Leute zu treffen und Abwechslung mit Spiel, Austausch und Impulsen zu erleben. Die Mitarbeiter freuen sich über Ideen und Wünsche zur Gestaltung des Angebots. Weitere Informationen gibt es auf www.projekt-kurze-wege.de.

„Das was wir online machen, ist aber nicht das, was die Kinder und Jugendlichen wirklich brauchen“, ist Kuckucks Erfahrung nach den ersten Corona-Wochen. Er hofft, ihnen bald auch wieder direkte Kontakte und eigene Rückzugsräume außerhalb der eigenen vier Wände bieten zu können. Das Kurze-Wege-Team ist in der vergangenen Zeit auch schon in der Umgebung unterwegs gewesen, um so mit Jugendlichen ins Gespräch zu kommen. „Das ist eine gute Sache.“

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 6 Uhr im E-Mail-Postfach.

Lesen Sie auch

Jubiläum: Bau-Hof Wunstorf blickt auf 25-jähriges Bestehen zurück

Mehr als 30 Wunstorfer kommen zur offenen Klimagruppe

Coronavirus: Kirche will Menschen jetzt anders erreichen

Von Anke Lütjens und Sven Sokoll