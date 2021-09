Wunstorf

Die Staus auf der Wunstorf Ortsdurchfahrt sind legendär und schon seit Jahrzehnten wird über eine Ortsumgehung gesprochen. Am Freitag hat der Bau des 6,5 Kilometer langen Teilstücks im Verlauf der Bundesstraße 441 mit einem symbolischen Spatenstich nun zumindest offiziell begonnen. Zu diesem nach Ansicht aller Redner sehr positiven und historischen Tag für Wunstorf war viel politische Prominenz erschienen.

Täglich 27.000 Autos auf der Alten Bahnhofstraße mit den damit einhergehenden Belastungen waren ein Auslöser dafür, im Jahr 2009 das offizielle Planfeststellungsverfahren für die neue Strecke zu beginnen. Es basierte auf einer Trasse, die zwischen der Kernstadt und Blumenau im Süden sowie Klein Heidorn, Liethe und Luthe verläuft. 2016 konnte die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr das Planverfahren vorerst abschließen.

Nach einem Urteil des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg ist bis Januar dieses Jahres der Schutz von vier Vogelarten nachgebessert worden. Die Kläger sind dagegen zwar erneut vorgegangen, sind aber mit einem Eilantrag gescheitert. Daraufhin hat die Behörde grünes Licht für den Bau bekommen.

Bund hat aus Wunstorf gelernt

Enak Ferlemann (CDU), parlamentarischer Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, sagte: „Das ist ein Tag der Freude heute.“ Er räumte allerdings ein, dass die Planung sehr lange gedauert hat. Nach ersten Ideen in den Sechzigerjahren sei das Projekt zeitweise eingeschlafen. „Schwung hat es wieder nach der Wende aufgenommen.“ Die Region Hannover entwickelte sich zu einem starken Logistikstandort und immer mehr Pendler nach Hannover sind auch durch Wunstorf gefahren.

Ferlemann bat um Verständnis dafür, dass schon die Planung mit zwischenzeitlichen Änderungen und das anschließende Gerichtsverfahren viel Zeit gekostet hat. Die Regierung habe aber auch das Wunstorfer Projekt als Beispiel dafür genommen, was sich an solchen Verfahren künftig beschleunigen lässt. „Wir haben dabei schon einiges verbessert.“

Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) betonte, dass sich die neue Straße noch nicht überlebt hat: „Auch wenn das Auto künftig andere Antriebe hat, wird es doch gerade im ländlichen Raum weiter das maßgebliche Verkehrsmittel sein.“ Er freut sich darüber, dass in Niedersachsen derzeit erheblich in neue Infrastruktur investiert wird.

Lebensraum für Amphibien ist der Auftakt

Zunächst will die Landesbehörde den späteren Eingriff in die Natur durch die Straße mit einem neuen Lebensraum für Amphibien ausgleichen. Uwe Schindler, Leiter des Geschäftsbereichs Nienburg, sagte: „Die Ausgleichsmaßnahmen sind wichtig, weil sie wirken müssen, wenn die Straße kommt.“ Außer den beiden Becken entsteht unter anderem eine Fledermausbrücke und ein Überflugschutz für Störche.

Am Hohen Holz entsteht der erste neue Lebensraum für Amphibien. Quelle: Sven Sokoll

„In einem Jahr wird hier schon sehr viel mehr vom eigentlichen Straßenbau zu sehen sein“, sagte Ferlemann. Die teils drei-, teils zweispurige Straße wird auch acht Brücken oder Unterführungen umfassen. Die Gesamtkosten für die Nordumgehung beziffert die Landesbehörde mittlerweile auf 62,7 Millionen Euro. Derzeit ist die Hoffnung, dass die insgesamt vier Bauabschnitte in sechs Jahren fertig sind.

Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt spricht nach Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (links) und dem parlamentarischen Staatssekretär aus dem Bundesverkehrsministerium, Enak Ferlemann (alle CDU). Quelle: Sven Sokoll

Minister Althusmann dankte Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt dafür, dass er in Sachen Nordumgehung eine gewisse Terriermentalität bewiesen hat und immer am Ball geblieben ist. „Ich bedanke mich aber auch beim Rat, dass wir uns in dieser Sache immer einig waren“, sagte Eberhardt, der auch die Landesbehörde für die gute Zusammenarbeit lobte. Der scheidende Bürgermeister hatte eigentlich gehofft, in seiner Amtszeit noch bei der Eröffnung dabei sein zu können. Nun aber hat es zumindest noch mit dem Spatenstich geklappt.

Von Sven Sokoll