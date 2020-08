Hagenburg

Bei Bauarbeiten an der Straße Hopfengarten in Hagenburg ist am Freitagmorgen eine Gasleitung so beschädigt worden, dass Erdgas ausströmte. Die Feuerwehr des Ortes wurde alarmiert. Sie sperrte den Bereich weiträumig ab und baute für alle Fälle eine Löschwasserversorgung auf. Außerdem maßen die Helfer laufend in der Umgebung, ob sich Gas in der Luft befindet. Der Energieversorger klemmte die Leitung dann ab, sodass die Feuerwehr wieder einrücken konnte.

Von Sven Sokoll