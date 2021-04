Wunstorf

Mit einer Investition von 440.000 Euro auf ihrem Baubetriebshof am Sahlenkamp hat die Stadt ein Modellprojekt geschaffen. Eine neue Gerätehalle bietet dort nicht nur reichlich neuen Platz – auf ihrem Dach entsteht auch Solarstrom. „Nach diesem Muster wollen wir künftig alle unsere Neubauten mit erneuerbaren Energien kombinieren“, sagte Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt bei der Präsentation des Projekts. Und über die Bebauungspläne will die Stadt auch andere Bauherren verpflichten, alternative Energien zu nutzen.

Die neue Fotovoltaikanlage, die seit einer Woche am Netz ist, besteht aus zwei Teilen. Rund 950 Quadratmeter wurden auf die neue Halle gesetzt, weitere 300 Quadratmeter auf die Remise. Wegen unterschiedlicher Dachneigungen kann den ganzen Tag über Strom entstehen – wenn das Wetter mitspielt. Bei einer Spitzenleistung von 239 Kilowatt rechnet der Hersteller mit einem Ertrag von rund 200.000 Kilowattstunden im Jahr.

Stadtwerke wollen Regionalstrom vermarkten

In der Halle kann der Betriebshof seine Fahrzeuge abstellen. „Das ist sicherer als im Freien“, sagte Leiter Wilhelm Cordes. Wenn in etwa zwei Jahren die ersten kleineren Fahrzeuge einen Elektroantrieb bekommen, werden sie auch den Strom nutzen können, den der Baubetriebshof selbst produziert.

Was dieser nicht benötigt, wird ins Stromnetz eingespeist. Eberhardt kündigte an, dass die Stadtwerke im nächsten Jahr beginnen wollen, den in Wunstorf von unterschiedlichen Produzenten per Fotovoltaik erzeugten Strom gemeinsam zu vermarkten. Der Bürgermeister rechnet damit, dass die CO2-Steuer die Nachfrage nach alternativen Energien weiter steigen lassen wird.

Leiter Wilhelm Cordes zeigt die neue Halle auf dem Gelände des Baubetriebshofs. Quelle: Sven Sokoll

Reste des alten Freibades sind verbaut

Unter der Halle ist auf einem Teil des Geländes das recycelte Material aus den früheren Freibadbecken als Basis verwendet worden. Wegen der hohen Entsorgungskosten für chlorhaltiges Material hat die Stadt so rund 100.000 Euro gespart. Die Umweltbehörde der Region Hannover hat den Vorgang begleitet. Die Bauzeit für die eigentliche Halle betrug zwei Monate, die Außenanlagen müssen in den kommenden zwei Wochen aber noch fertiggestellt werden. In einem Teil der neuen Halle lagert der Betriebshof auch Ersatzteile für die Straßenlaternen.

Als über Ostern die Temperaturen noch einmal in den Keller gegangen sind, musste auch das Team des Baubetriebhofs erneut aktiv werden: „An zwei Tagen mussten wir morgens noch einmal Winterdienst machen“, berichtete Cordes.

Von Sven Sokoll