Großenheidorn

Der Mann ist schon ein Phänomen. Mit seinen 35 Jahren ist der Großenheidorner Martin Ehlerding (SPD) der Jüngste in der Riege von Wunstorfs Ortsbürgermeisterinnen und Ortsbürgermeistern. Wenn er über das Dorf spricht, klingt er manchmal aber wie ein Alter. Gelungene Nachnutzungen hat er beispielsweise auf den Höfen „Meyer zwo“ oder „Nülle vier“ beobachtet. Solche Bezeichnungen aus altem Hofnamen und alter Hausnummer hört man sonst eher von Heimatpflegern. Ehlerding ist mit dem Dorf tief verwachsen und hält viel von seinen Traditionen.

Ortschaft wächst nach innen

Die Nachnutzung bereits besiedelter Grundstücke ist aktuell die einzige Möglichkeit für Wachstum in dem Dorf, das auf der Westseite an Steinhude angrenzt, im Osten an den Fliegerhorst und im Norden an Landschafts- und Naturschutzgebiete. Auch unter der Einflugschneise zum Fliegerhorst südlich des Dorfs gibt es aus Lärmschutzgründen enge Grenzen für Wohnbebauung – dort könne sich aber noch weiteres Gewerbe ansiedeln, sagt Ehlerding. Neue Wohnungen gibt es auf etlichen ehemaligen Hofstellen – in den vergangenen Jahren sind viele alte Gemäuer aus dem Ortsbild verschwunden und haben Platz für neue Bebauung gemacht.

Hier am Pickertsberg und auch an der Einfahrt zum Ortsteil Strand wünscht sich der Ortsrat verkehrsberuhigende Maßnahmen. Quelle: Kathrin Götze

An der Funkenburg sorgen die Bewohner der Neubauten auch gleich für Verkehrsberuhigung. Seit rechts und links immer mehr Autos parken und die Fahrbahn damit verengen, nehmen die Fahrer dort häufiger den Fuß vom Gas. Für den Pickertsberg und die Einfallstraße zum Ortsteil Strand hingegen, die Strandstraße, hoffe der Ortsrat noch auf Vorschläge der Stadtverwaltung. „Da hält sich kaum jemand an Tempo 30 – vielleicht kann man da baulich etwas machen“, sagt Ehlerding.

Kreisverkehr ist am Fliegerhorst geplant

Auch am Ortseingang Richtung Fliegerhorst ist eine Lösung fällig. An der Einmündung der Kreisstraße zum Fliegerhorst in die Dorfstraße gibt es bereits jetzt immer wieder Unfälle. Da sich am Rand des Fliegerhorsts das Airbus-Wartungszentrum ansiedeln soll und der morgendliche Berufsverkehr dann noch einmal stärker wird, werde man die Einmündung zu einem Kreisverkehr umgestalten, berichtet Ehlerding. Das Unternehmen soll sich dann auch an den Kosten beteiligen.

Die Kreuzung am Ortseingang Richtung Fliegerhorst ist ein Unfallschwerpunkt. Dort soll ein Kreisverkehr gebaut werden. Quelle: Kathrin Götze

Die Radwegverbindung in die Kernstadt und den Nachbarort Steinhude funktioniere hingegen schon ganz gut, „Meerbahntrasse“ nennt sie der geschichtsfeste Ortsbürgermeister. Statt der Steinhuder-Meer-Bahn verkehren dort inzwischen die Radfahrenden mit Vorrang, wie die rot markierten Überwege über die Querstraßen signalisieren. „Schön, dass die Steinhuder das für ihren Ort jetzt auch beschlossen haben“, sagt Ehlerding. Der Radweg sei auch für Pendler schon gut nutzbar – allerdings wachse das Grün vom Rand langsam in ihn hinein. „Das könnte mal wieder entfernt werden“, sagt Ehlerding.

Trotz aller Einschränkungen bei der Siedlungsentwicklung ist die Nachfrage nach Kinderbetreuungsplätzen im Dorf deutlich größer als das Angebot. Er sei ein wenig enttäuscht, dass er sich mit seinem Wunsch, eine neue Kita zu bauen, nicht durchsetzen konnte, sagt Ehlerding. Auch seine beiden Töchter besuchen aktuell den St.-Thomas-Kindergarten. Immerhin: Die kirchlich geführte Kita soll nun um eine weitere Gruppe ausgebaut werden. Dann ist allerdings Schluss: Das Kindergartengelände grenzt an das Landschaftsschutzgebiet zwischen Dorfstraße und Waldstraße an. Gebäude dürfen nur noch auf dem bisherigen Grundstück entstehen, nur das Außengelände darf auf die angrenzende Wiese hinaus wachsen. Ein Vermessungspflock am Wegesrand zeigt bereits, wie weit es einmal reichen soll.

Containeranlage wird wieder abgebaut

Bis der Anbau fertig ist, soll der Betrieb der Kita-Außenstelle weiterlaufen. Sie liegt in einer Containeranlage hinter der Mehrzweckhalle, die ursprünglich einmal als Flüchtlingswohnheim gedacht war. Nur wenige Familien sind darin untergekommen, die Stadt bevorzugt eine dezentrale Unterbringung. Allerdings habe eine Gruppe ehrenamtlicher Flüchtlingshelferinnen und -helfer dort Hilfsprojekte eingerichtet. „Um diese Initiative wäre es schade, vielleicht finden sich andere Räume im Dorf“, sagt Ehlerding. Eine zweite Kita könne auf lange Sicht möglicherweise anstelle des alten Schulhauses entstehen, das zwischen neuer Schule und St.-Thomas-Kirche steht, fügt er hinzu.

Zum neuen Ortsrat gehören Thomas Sadocco (CDU, von links), Manfred Wenzel (CDU), Franziska Hofmann (SPD), Ortsbürgermeister Martin Ehlerding (SPD), Jelger Tosch (FDP), Björn Bonnet (SPD) und Thore Peters (Grüne). Quelle: Sven Sokoll

Gut 3000 Menschen leben in Großenheidorn Großenheidorn ist mit seinen 3011 Einwohnerinnen und Einwohnern (Stand März 2021) die viertgrößte Wunstorfer Ortschaft. Grundschule, Kita, Kirche, Einkaufsmarkt und Bio-Hofladen zählen ebenso zur Infrastruktur wie die kleine Jahn-Sporthalle und die große Mehrzweckhalle, in der MTV, Schützengilde und Feuerwehr jeweils eigene Bereiche nutzen. Ein Fitnessstudio, zwei Friseursalons, ein Tattoostudio sowie eine ganze Reihe weiterer kleinerer und größerer Gewerbebetriebe beleben den Ort. Dem Ortsrat gehören neben Ortsbürgermeister Martin Ehlerding noch die SPD-Mitglieder Björn Bonnet und Franziska Hofmann an, die mit Jelger Tosch (FDP) und Thore Peters (Grüne) eine Gruppe bilden. Tosch ist stellvertretender Ortsbürgermeister. Die CDU-Fraktion bilden Thomas Sadocco und Manfred Wenzel.

Mit einem Dauerprojekt im Dorf hat Ehlerdings auch in seinem zweiten Ehrenamt neben der Politik zu tun, als Vorsitzender der Sport-Schützen-Gilde. Kürzlich haben Stadt und Nutzer den Vertrag über Nutzung und Erhalt der Mehrzweckhalle um 30 Jahre verlängert – er reicht nun bis 2063. Dachsanierung und Erneuerung des Schwingfußbodens sind die nächsten Projekte, die die Stadt dort umsetzen wird. Im Gegenzug kümmerten sich die Nutzer aus Schützengilde, MTV und Feuerwehr um den laufenden Betrieb.

Die Mehrzweckhalle Großenheidorn ist ein Dauerprojekt für den Ortsrat und die Vereine – als nächstes soll das Dach saniert werden. Quelle: Kathrin Götze

Auch die Feuerwehr werde wohl um 2023 oder 2024 eine Erweiterung bekommen, um neue Fahrzeuge dort unterzustellen, sagt Ehlerding. „Da müssen wir uns einreihen, anderswo ist der Bedarf dringlicher.“ Probleme werde es damit wohl kaum geben, das städtische Grundstück biete genug Platz für Anbauten. Früher könnten allerdings die sanitären Anlagen überarbeitet werden, die auch die Dorfbewohner beispielsweise beim Osterfeuer nutzen. „Ich glaube, sie sind noch im Originalzustand aus dem Baujahr der Halle“, sagt Ehlerding. „Das war 1973.“

