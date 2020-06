Bauverein drückt den Mietspiegel in Wunstorf nach unten

Wunstorf

Unter ungewöhnlichen Umständen hat der Gemeinnützige Bauverein Wunstorf am Donnerstag seine Mitgliederversammlung im Stadttheater abgehalten, damit die Teilnehmer wegen der Corona-Pandemie ausreichend Abstand halten konnten. Vorstandsmitglied Kathrin Tietz berichtete dabei, dass das Jahr 2019 für die Genossenschaft geschäftlich im Rahmen der Erwartungen lief. Ein Überschuss von 1,1 Millionen Euro hilft dabei, den Bestand weiter zu modernisieren und sich Neubauten leisten zu können.

Der Bauverein bleibt mit 1445 Wohnungen der größte Vermieter im Stadtgebiet. Dabei zahlen die Mieter durchschnittlich 5,54 Euro pro Quadratmeter Wohnungsfläche und damit weiterhin unter dem Niveau des Mietspiegels. „Damit prägt der Bauverein im Bereich der Mietwohnungen die Stadt maßgeblich und beeinflusst somit positiv das Mietniveau“, schrieb der Bauverein am Freitag in einer Pressemitteilung.

2,9 Millionen Euro investiert

Der Bauverein sei damit auch im vergangenen Jahr erfolgreich dem Ziel von Genossenschaften gefolgt, ihre Mitglieder langfristig zu binden und sie gut, sicher und sozial verantwortbar mit Wohnraum zu versorgen.

Der Bauverein hat 2019 2,9 Millionen Euro in die Modernisierung seines Wohnungsbestands investiert und die Aufträge vielfach an heimische Handwerker vergeben. Damit leiste der Bauverein auch seinen Beitrag dazu, die regionale Wirtschaft zu stärken, heißt es in einer Mitteilung.

Sicherheit spielt große Rolle

Weiterhin bemühten sich die Verantwortlichen, in den Wohnquartieren des Bauvereins viel dafür zu tun, dass sich die Bewohner sicherer fühlten. Deshalb seien Außenanlagen umgestaltet und bei Umbauten technische Mittel eingearbeitet worden, die es Einbrechern möglichst schwer machen sollen.

Die Sicherheitsberater für Senioren, die die Polizei ausgebildet hat, sind regelmäßig in den Wohnvierteln aktiv. Informationen zur Prävention transportiert der Bauverein auch über sein Mitgliedermagazin und bei Veranstaltungen, etwa zum Thema Trickbetrug.

Mitglieder sollten nicht auf Dividende warten müssen

Nach dem Umzug der Mitgliederversammlung ins Stadttheater hat der Bauverein die Vorgaben mehr als erfüllt. „Die Entscheidung hat der Vorstand sich nicht leicht gemacht“, hieß es in der Mitteilung. Doch länger wollte er mit der Versammlung nicht mehr warten, damit die Mitglieder ihre Dividende bekommen und die, die aus der Genossenschaft ausscheiden, ihre anfangs eingezahlten Anteile zurückbekommen.

