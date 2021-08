Hagenburg

Warme, fast heiße Luft strömt Besuchern entgegen, die auf den Förderturm in Hagenburg zugehen. Die Luft riecht nach Kalisalz und Erde. Der Turm steht einsam hinter dem verlassenen Firmengelände. Weiße Ablagerungen sind in und an der Turmhalle an seinem Sockel zu erkennen und auch der Boden davor wird von kleinen weißen Ablagerungen geziert. Ein Blick in die Gebäude zeigt: Hier ist kein Mitarbeiter mehr anzutreffen.

„Der Turm ist eigentlich nur ein Gerüst, man hat sich aber den Titel Förderturm so angeeignet“, erzählt Heinz Maiwald aus Hagenburg, der lange Zeit als Steiger im benachbarten Kaliwerk Sigmundshall in Bokeloh tätig war und nun Besucher durch das Bergbaumuseum an der Schachtstraße führt. „Dieser Förderturm ist der Letzte seiner Art im Landkreis.“

Heute liegt das Gelände verlassen da. Quelle: Luisa Wellenbrock

Förderturm wird 1910 gebaut

Vor 111 Jahren hat die Gewerkschaft „Germania“ gemeinsam mit dem Schaumburg-Lippischen Fürstenhaus einen Versuch gewagt, das Kalivorkommen in Hagenburg abzubauen und im Zuge dessen die Anlage an der heutigen Schachtstraße geschaffen.

Der eigens dafür 1910 erbaute Förderturm inklusive Unternehmensgebäuden brachte jedoch nicht das gewünschte Ergebnis: Die Körbe beförderten ein zu geringes Kalivorkommen aus der Tiefe zu Tage: Anstatt der benötigten 15 Prozent erreichten die Salze nur 10 Prozent. Zudem war die Qualität zu schlecht – der „weiße Goldregen“ blieb aus. Schon wenige Jahre später standen Schacht und Förderseil still.

Anlage dient heute als Wetterschacht

Diesem Umstand hat der Turm auch eine kleine Besonderheit zu verdanken. Anstatt der üblichen zwei Seile ist hier nur eines zu sehen. Das zweite Seil soll aufgrund des fehlenden Salzrausches nicht angebracht worden sein und fehlt daher bis heute.

Komplett stillgelegt wurde die Anlage jedoch nie. Aktuell dienen Schacht, Turm und Seilwinde als Wetterschacht und sind außerdem für die Notfahrung vorgesehen. Dafür wurden damals die Sicherheitspfeiler zwischen den benachbarten und bis dahin in Konkurrenz stehenden Werken in Bokeloh und Hagenburg durchstoßen, um eine bessere „Bewetterung“, also Belüftung, der Grube zu gewährleisten.

Die Schachtanlage im Ortsteil Altenhagen wird seither als Wetterschacht, und auch als zusätzlicher Ausstieg genutzt. 1949 wurde das hölzerne Gerüst durch eine Stahlkonstruktion ersetzt, die noch immer zu sehen ist.

Die Ablagerungen erinnern Besucher daran, was dort unten gefördert wurde. Quelle: Luisa Wellenbrock

Bergbau-Kapitel geht bald zu Ende

Heute ist von der damaligen großen Hoffnung auf das „weiße Gold“ nichts mehr zu sehen. Das Schachtgelände ist verwaist, die Betriebsamkeit schon lange vorbei. Einzig die Angestellten des Schachts in Bokeloh, die in regelmäßigen Abständen die Anlage überprüften, und die Mitglieder des Bergbaumuseums erinnern an die Bergbau-Geschichte im Flecken. Maiwald ist nur einer von ihnen.

Mit der Schließung des Kaliwerks Sigmundshall geht es auch mit dem Wetterschacht zu Ende. Die Flutung mit Salzwasser wird auch den Schacht Weser erreichen und damit die Nutzung des Förderturms endgültig beenden. Nicht nur in Bokeloh, sondern auch in Hagenburg geht dann das Bergbau-Kapitel zu Ende.

Von Luisa Wellenbrock