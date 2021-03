Wunstorf

Der Klimawandel lässt sich auch nicht durch Corona aufhalten. Daher hat das Kinder- und Jugendzentrum Der Bau-Hof ein Zeichen für den bewussteren Umgang mit der Umwelt gesetzt. Mit Pferden, Ziegen, Kettcars und Schubkarren haben Kinder und Jugendliche sowie Mitarbeiter am 19. März rund um das Gelände Müll gesammelt und an zentraler Stelle zusammengetragen. Darunter befanden sich vor allem viele Plastikabfälle.

Rund ein Kubikmeter Müll kommt zusammen

„Unfassbar, wie viel Müll sich im vergangenen Jahr und vor allem während des Lockdowns angesammelt hat“, schreibt Leiterin Dani Marchthaler. Am Ende kam rund ein Kubikmeter Müll zusammen, darunter waren rund 10 Kilogramm Plastik und 15 Kilogramm Glas, viel Papier, aber auch Metall und wild entsorgter Hausmüll. Rund um das Thema Plastik ging es auch beim Workshop „Einfach selber machen“. Dabei haben Kinder und Jugendliche Sachen für den täglichen Bedarf hergestellt, ohne Plastikverpackungen zu nutzen. Dazu gehörten, Shampoo, Flüssigseife, Deo und vieles mehr.

Teilnehmer erstellen auch Plakate

Im Hüttenbau stand das Thema Ernährung und der Einfluss des Klimawandels im Fokus. Über dem Feuer haben die Teilnehmer saisonal, regional und vegetarisch gekocht. Eine Gruppe von Kindern und Jugendlichen beteiligte sich auch an der landesweiten Straßenmalaktion unter dem Titel #allefür1komma5. Auf der Zufahrt zum Bau-Hof und dem Kirchweg entstanden entsprechende Aufschriften und Bilder. Darüber hinaus erstellten die Kinder mehrere kindgerechte Plakate, auf denen die Zusammenhänge der Erderwärmung und die Folgen für unsere Erde erklärt werden.

Kinder diskutieren über Klimawandel und die Folgen

Es entstand nach Angaben Marchthalers eine lebhafte Diskussion über unterschiedliche Facetten des Klimawandels und dessen Auswirkungen. „Auch in diesen schwierigen Zeiten möchte das Team des Bau-Hofs mit dem Aktionstag und der Teilnahme am globalen Klimastreik deutlich machen, dass alle eine Verantwortung für die Zukunft der Erde haben und dass es jetzt Zeit ist, an dieser Stelle neue Wege zu gehen“, teilte sie mit.

Von Anke Lütjens