Steinhude

Am Sonnabend, 31. Oktober, ist Schluss. Dann verabschieden sich Tülay Ceri und ihr Sohn Burak Özkardes aus ihrem Geschäft an Steinhudes Fuhrenweg, das schlicht und einfach „Der Kiosk“ heißt. Rund 15 Jahre lang ist Ceri Anlaufpunkt gewesen, wenn es um Zeitungen, Zigaretten und Brötchen ging. Oder auch um Lebensberatung.

„Anfangs war ich sehr ängstlich“, sagt Tülay Ceri. Mit Kunden in Kontakt treten, in einem Geschäft hinter dem Tresen stehen? Das war ihr nicht ganz geheuer. „Das schaffst du!“, habe ihr damaliger Mann zu ihr gesagt. So begann ihre Geschichte im und mit dem Kiosk an der Ecke in Steinhude. Als Aushilfe, die den Inhaber unterstützte oder auch vertrat. Und die schließlich selbst Inhaberin wurde.

Ein freundliches Wort für die Kunden

Ihre Ängstlichkeit legte sich bald. Sie merkte schnell, dass es zum einen darum ging, alles über den Tresen zu reichen, was ihre Kunden kaufen wollten, zum anderen aber auch darum, für jeden ein freundliches Wort zu haben. Das gab sie gern, und das haben offensichtlich auch ihre Kunden so empfunden.

Durch das Fenster, über das coronabedingt momentan alle Geschäfte laufen, hat ein Kunde soeben eine Karte gereicht. „Mama, willst du dir das ansehen“, fragt ihr Sohn. Will sie – und bekommt feuchte Augen. Einen Lebensbaum hat der Kunde auf den Umschlag gemalt. Innen bedankt er sich mit herzlichen Worten bei der Familie, die immer zuverlässig, immer freundlich für ihn da war. In all den Jahren. Ihr Sohn winkt ab, als sie ihm die Karte reichen will. Lieber nicht. Er hat an diesem Morgen schon oft schlucken müssen bei ähnlichen Gelegenheiten.

Kunden bedanken sich - unter anderem mit diesem liebevoll gestalteten Brief. Quelle: Beate Ney-Janßen

Dreimal wechselten die Inhaber des Kiosks in Ceris ersten Jahren. Dann fand sich kein Nachfolger mehr und sie wagte den Sprung in die Selbständigkeit. „Plötzlich war ich nicht mehr Haus- sondern Geschäftsfrau“, sagt sie. Ein leichtes Staunen klingt immer noch mit.

Selbstbewusstsein entwickelt

„Daran bin ich gewachsen“, sagt sie. Sie, die in der Türkei aufwuchs, mit elf Jahren nach Deutschland kam, die sich ihrem Vater fügte und unausgebildet zu arbeiten begann. Die heiratete, den Haushalt führte, zwei Kinder bekam. An allem sei sie gewachsen, Selbstbewusstsein habe sie aber im Kiosk entwickelt.

„Das war doch nicht nur ein Kiosk“, wirft ihr Sohn ein und beginnt aufzuzählen. Lebens- und Eheberaterin, Party-Planerin und Tourismus-Büro. All das und noch viel mehr sei seine Mutter für die Menschen aus der Umgebung gewesen. Sie seien gekommen, um zu kaufen, zu reden, jemanden zum Zuhören zu haben und auch noch einen Rat zu bekommen. Seit acht Jahren führt Ceri den Kiosk so unter eigener Regie. 365 Tage im Jahr, täglich von 6 bis 20 Uhr, unterstützt von einer Aushilfe und ihren Söhnen. Burak arbeitet mittlerweile bei der städtischen Jugendpflege.

Coaching hat Ceri im Kiosk gelernt

Doch nun hat sie andere Pläne. Weil sie an allem gewachsen ist, und weil ihre Söhne ihr gut zuredeten, belegte sie Seminare in Lebens-Coaching, die der türkische Schriftsteller Askim Kapismak in Düsseldorf anbot. Darauf will sie nun aufbauen. Sobald sie in ihrem Kiosk alles abgewickelt hat, die letzten Verträge gekündigt sind, der Steuerberater mit allen Unterlagen versorgt ist, will sie in die Türkei reisen und ihr Heimatland kennenlernen. Gefällt es ihr dort irgendwo gut, will sie bleiben und ihre Coaching-Ausbildung fortsetzen, um irgendwann andere coachen zu können. Damit knüpft sie an das an, was sie über viele Jahre bereits mit ihren Kunden im Kiosk praktiziert hat.

Ein roter Schlumpf und drei Brausebonbons: Im Kiosk von Tülay Ceri steht Individualität auch bei den Süßigkeiten im Vordergrund. Quelle: Beate Ney-Janßen

Wer sich von Tülay Ceri in ihrem Kiosk verabschieden möchte, ist am Sonnabend, 31. Oktober, willkommen. Dann packen sie und ihr Sohn auch zum letzten Mal die bunten Tüten, für die der Kiosk bekannt ist. Eine Lakritzschnecke, zwei Brausebonbons und einen Schlumpf beispielsweise. Falls dann jemand nur die roten Schlümpfe mag, wird auch dieser Sonderwunsch erfüllt und in eine papierne Dreieckstüte versenkt.

Von Beate Ney-Janßen