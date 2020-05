Betrüger scheitert mit Anrufen in Steinhude und Großenheidorn

Großenheidorn/Steinhude

Die richtige Reaktion der beiden Angerufenen hat am Donnerstag verhindert, dass Trickbetrüger mit ihrer Masche Erfolg hatten. Bei beiden Anrufen, die der Polizei gemeldet wurden, gab der Täter vor, nach einem Unfall dringend Geld zu benötigen. Um 14 Uhr gab er sich in Großenheidorn am Telefon als Bekannter aus. Weil am anderen Ende gleich aufgelegt wurde, konnte er keine konkrete Geldsumme mehr fordern. Eine Steinhuderin bekam zwei Stunden später einen Anruf und sollte 12.000 Euro an einen vermeintlichen Enkel zahlen. Auch sie legte aber schnell auf.

„Es ist schön zu sehen, dass bei den Menschen mittlerweile offenbar angekommen ist, wie sie sich in solchen Situationen verhalten sollten“, sagte Torsten Thiele vom Kriminalermittlungsdienst.

Von Sven Sokoll