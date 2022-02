Hagenburg

Ein 67 Jahre alter Hagenburger ist Opfer eines Betrügers geworden, der sich als sein Sohn ausgegeben hat. Der Täter hatte ihm am Montagvormittag eine Whatsapp-Nachricht von einer unbekannten Nummer geschickt und dabei behauptet, er sei der Sohn, dessen eigentliches Mobiltelefon defekt sei. Angeblich habe er deshalb auch mehrere Rechnungen nicht bezahlen können. Der Verfasser der Nachrichten bat den Hagenburger deshalb darum, auszuhelfen, so dass er tatsächlich eine vierstellige Summe auf ein deutsches Konto überwies.

Am Montagabend telefonierte der Mann dann aber mit seinem echten Sohn und bemerkte daraufhin den Betrug. Während er ihn am Dienstag der Polizei in Hagenburg anzeigte, erhielt er von dem falschen Sohn sogar noch eine weitere Bitte, ein zweites Mal in einer ähnlichen Größenordnung Geld zu überweisen.

In der vergangenen Woche hatten Betrüger mit einer ähnlichen Masche in Lauenau bereits Geld erbeutet. Die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg ruft jetzt dazu auf, in solchen Fällen immer den vorgeblichen Absender noch einmal unter der bekannten Nummer zu kontaktieren, ob er wirklich in Not ist und bei Nachrichten von unbekannten Nummern immer misstrauisch zu sein.

Von Sven Sokoll