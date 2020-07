Wunstorf

Die Corona-Krise hat Kinder, Eltern und Erzieher vor große Herausforderungen und Belastungen gestellt. Doch seit voriger Woche herrscht auch in den Wunstorfer Krippen und Kindertagesstätten wieder der Regelbetrieb – wenn auch im eingeschränkten Modus. „Das bedeutet, dass der Rechtsanspruch auf einen Platz ausgesetzt ist, wir aber eine Betreuung anbieten müssen“, sagt Pia Heinz, Leiterin der Kita Amtsstraße. Beispielsweise könne die Kita derzeit keinen Spätdienst anbieten, weil das Personal im Frühdienst eingesetzt ist oder selbst zur Risikogruppe gehört. Das ist auch in der Venhof-Kita in Klein Heidorn so, die derzeit nur eine Betreuung von 8 bis 14 Uhr anbietet.

Selbstständigkeit der Kinder ist eingeschränkt

Diana Dettke von der Betriebskindertagesstätte Kinderzeit der Johanniter freut sich zwar, dass wieder Trubel im Haus herrscht und ihr Telefon nicht mehr so oft klingelt. Allerdings empfindet sie die Corona-Regeln als erheblichen Einschnitt in den pädagogischen Fortschritt. „Was unsere pädagogische Arbeit betrifft, katapultieren die Corona-Vorgaben uns gerade zurück ins Mittelalter“, sagt sie. Gerade die Mitbestimmung und die Selbstständigkeit der Kinder sind ihrer Ansicht nach erheblich eingeschränkt.

Anzeige

In der Venhof-Kita wird den Kindern gezeigt, wie wichtig das Händewaschen ist. Quelle: privat

Weitere HAZ+ Artikel

In der Kinderzeit werden 60 Kinder zwischen ein und sechs Jahren betreut. Zu den Grundprinzipien der Einrichtung gehört, dass sie vieles mitbestimmen dürfen. Zum Beispiel, womit sie sich beschäftigen und mit wem sie spielen wollen. Das geht zurzeit aber nicht, weil die Gruppen Mini, Mixi und Maxi unter sich bleiben müssen. Normalerweise können die Kinder auch selbst entscheiden, wann sie Mittagessen wollen. Jetzt gibt es feste Essenszeiten.

Kinder bleiben in festen Gruppen

Und wie finden die Kinder die neuen Regeln? „Sie sind vor allem froh, dass sie wiederkommen dürfen und haben sich schnell umgewöhnt“, sagt Dettke. Die Betreuer sehen es derweil als eine Herausforderung an, angesichts der Regeln und Grenzen Freiräume zu schaffen und die Selbstständigkeit der Kinder weiter zu fördern. Auch in der Venhof-Kita gibt es feste Gruppen, eine Durchmischung soll vermieden werden. Funktions- und Gemeinschaftsräume werden noch nicht genutzt. „Der Garten ist in Bereiche abgetrennt und wird zeitlich versetzt genutzt“, erläutert Leiterin Sabine Pabst-Straube. Sing- und Bewegungsspiele gibt es nur im Freien.

„Der Garten ist in Bereiche abgetrennt und wird zeitlich versetzt genutzt“, erläutert Leiterin Sabine Pabst-Straube. Quelle: privat

In allen Kitas werden die Abstands- und Hygienekonzepte eingehalten – je nach Einrichtung und Träger auf unterschiedliche Weise. Das betrifft auch Regeln zum Bringen und Abholen. „Es gibt auch zeitliche Einschränkungen. Die Eltern kommen uns entgegen und holen beispielsweise ihre Kinder früher ab“, sagt Heinz. Sie hat auch die Belastung und die Existenzängste vieler Eltern mitbekommen. „In unseren drei Ganztagsgruppen sind zu 100 Prozent beide Elternteile berufstätig. Mit zwei bis drei Kindern und Homeoffice ist das schwierig“, berichtet sie über die Verhältnisse an der Amtsstraße.

„Hohe psychische Belastung für Eltern und Kinder“

„14 Wochen ohne Kita waren eine hohe psychische Belastung für Eltern und Kinder“, macht ein Vater von zwei Söhnen aus Luthe deutlich. Das Schlimmste sei die Unabsehbarkeit gewesen, wann es wieder losgeht. „Die Kinder haben sich sehr gefreut, dass sie wieder in die Kita gehen können“, sagt er. Auch der vierjährige Sohn von Alexandra Mahn hat seine Freunde in der Kita Steinhude vermisst und auch oft Langeweile gehabt, wenn die Mutter anderweitig beschäftigt war. Sie habe zwar die Zeit mit ihren beiden Kindern zuhause genossen, weil sie noch in Elternzeit ist, aber „im Homeoffice wäre ich glaube durchgedreht“, sagt die Ärztin.

Ihr Sohn wird von 8 bis 16 Uhr betreut. Auch mit der Information der Kita sei sie sehr zufrieden gewesen. Mahns Problem ist, dass sie ab 1. Oktober wieder arbeiten möchte, aber die Eingewöhnungsphase ihres zweiten Kindes für die Krippe erst Mitte November beginnt. Der eingeschränkte Regelbetrieb bleibt nach Angaben der Stadt bis zum 31. August bestehen. „Wir müssen dann sehen, wie wir das im Hinblick auf die neuen Kinder organisieren“, sagt Pia Heinz für die Kita Amtsstraße.

Von Anke Lütjens