Wunstorf

Freunde des Bläserkreises Wunstorf dürfen sich wieder auf ein anspruchsvolles Kammerkonzert freuen. Am Sonnabend, 16. November, spielen die Musiker in der Kirche des Klinikums, Südstraße 25. Der Auftritt beginnt um 17 Uhr. Zu Gast ist die Kammermusikgruppe des Musikkreises Laatzen. Auf dem Programm steht unter anderem das sogenannte Rohrblatt Trio in fünf Sätzen. Höhepunkt ist die Partita in F-Dur von Antonio Rosetti. Der Eintritt ist frei. Um Spenden wird gebeten.

Von Rita Nandy