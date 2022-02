Bogensport-Club Wunstorf bietet zwei Schnupperkurse an

Wunstorf

Wer schießen möchte wie die Profis, den Einstieg oder Wiedereinstieg in den Sport finden will, der ist beim Bogensport-Club Wunstorf (BSC) genau richtig. Der Verein bietet im April, Mai und im Juni zwei Schnupperkurse an. Diese dauern jeweils vier Wochen und kosten 20 Euro.

Der erste Schnupperkurs beginnt am Donnerstag, 28. April, und dauert bis Donnerstag, 19. Mai. Die Teilnehmer trainieren jeweils donnerstags von 17 bis 18.30 Uhr auf dem vereinseigenen Bogensportplatz In der Barne. Der zweite Kurs dauert vom 2. Juni bis zum 23. Juni, ebenfalls jeweils donnerstags. Ort und Uhrzeit bleiben auch gleich.

Verein stellt die Ausrüstung

Teilnehmen kann Jede und Jeder ab acht Jahren. Bei den Kindern hängt die Teilnahme von der körperlichen Entwicklung ab. Die Ausrüstung für den Schnupperkurs stellt der BSC. Der Club verfügt über einige vereinseigene Recurvebögen oder auch Reflexbögen genannt, Langbögen sowie die notwendige Ausrüstung wie Pfeile, Köcher und Schutzbekleidung. Die Ausrüstung wird dabei individuell unter Berücksichtigung der körperlichen Konstitution auf den Teilnehmer angepasst.

Nach Ablauf der vier Wochen müssen die Teilnehmer sich entscheiden, ob sie dabei bleiben wollen oder nicht. Wer weitermachen möchte, muss dann in den BSC eintreten und sich eine eigene Ausrüstung zulegen.

Wer Interesse hat und an den Schnupperkursen teilnehmen möchte, kann sich per Mail an spl-bsc-wunstorf@gmx.de an Silke Scharkowsky wenden.

Von Anke Lütjens