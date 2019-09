Bordenau

Ein Dorf hebt seine verborgenen Schätze: Auf vielfachen Wunsch hat die Dorfwerkstatt Bordenau den zweiten Dorfflohmarkt organisiert. Am Sonntag, 22. September, präsentieren die Einwohner des Leinedorfs ihre Flohmarktwaren auf oder vor ihrem Grundstück oder ihrer Haustür.

Dorfwerkstatt verteilt Lagepläne

Die Dorfwerkstatt unterstützt die Aussteller und wirbt auf vielfältige Weise um Kunden. Die Aktiven haben ein Faltblatt vorbereitet, auf dem die genau 111 Flohmarktstände auf der Bordenauer Landkarte gekennzeichnet sind. Die Besucher finden diese Karte an den Flohmarktständen und in der Dorfwerkstatt, Birkenweg 3a, die am Sonntag ab 8 Uhr geöffnet ist.

Schwerpunkte sind Kindersachen, Kindermöbel und Spielzeug sowie zahlreiche Deko- und Hobbywaren. Viele Gegenstände sind auf dem Boden oder im Keller gefunden worden oder stammen aus Haushaltsauflösungen. „Die Bordenauer sind begeistert und haben wieder viele Schätze ausgegraben“, sagt Hans-Jürgen Hayek vom Organisationsteam.

Angebot ist breit gefächert

Vom Tretroller über das Kinder- und Tourenfahrrad und Motorrad, Autoteile wie Autositz und Gepäckträger bis zum kompletten Auto, vom Keyboard über diverse Gitarren, Schallplatten und Schallplattenspieler bis zum Klavier, von der Babyausstattung einschließlich Laufstall über Kinderkleidung sowie Herren- und Damenbekleidung reicht das Angebot. Auch antiquarische Möbel vom Sessel bis zum Schrank, Dekoartikel quer durchs Haus sowie Haushaltsgeräte wie Vorwerk Staubsauger, Entsafter, Nähmaschine, Schleuder, Waschmaschine und Kaffeemaschinen – all das ist im Dorf übrig und wartet auf Käufer.

Auch ein Trecker steht zum Verkauf

„Der absolute Renner des Flohmarktes ist für mich ein Trecker mit sämtlichem Zubehör einschließlich Anhänger“, sagt Hayek. Das Gerät hat auch schon die Bordenauer Erntekrone transportiert. „Es ist der helle Wahnsinn, was hier gesammelt worden ist.“

Der Dorfflohmarkt öffnet am Sonntag, 22. September, um 10 Uhr in ganz Bordenau. Faltblätter mit den Adressen und einem Übersichtsplan werden an den Ständen und in der Dorfwerkstatt, Birkenweg 3a verteilt. Das offizielle Ende ist für 16 Uhr angesetzt.

