Braucht Wunstorf ein Stadtmuseum? Fliesen der ehemaligen Synagoge verstauben im Stadtarchiv

Bis vor gut fünf Jahren gehörten drei Fliesen aus der ehemaligen Wunstorfer Synagoge zur ständigen Ausstellung der Gedenkstätte Ahlem. Volker Bombien hatte sie vor 30 Jahren entdeckt, als er mit seiner Familie die Immobilie an der Küsterstraße 9 übernahm und sanierte. Die Fliesen sah er in der Gedenkstätte am richtigen Ort und für die Zukunft sicher aufbewahrt. In Wunstorf hätte er nicht gewusst, wo eine entsprechend geeignete Einrichtung gewesen wäre.

Die offenbar aus Zement gefertigten, sechseckigen Fliesen tragen auf gelben Grund einen Davidstern mit der Jahreszahl 1924 sowie ein großes B. Die Bedeutung der Jahreszahl und des Buchstabens sind unklar. Weder die Gedenkstätte in Ahlem noch das Stadtarchiv wussten auf Nachfrage eine Erklärung dazu. „Es ist zu vermuten“, teilte Thomas Lippert als Mitarbeiter der Gedenkstätte dem Wunstorfer Stadtarchivar Klaus Fesche mit, „dass es sich um Fliesen aus der Mikwe, dem Ritualbaderaum für Frauen handelt.“ In verschiedenen historischen Beschreibungen der ehemaligen Wunstorfer Synagoge wird ein rituelles Bad erwähnt. Möglich, dass es zwölf Jahre nach dem Umbau des Wohnhauses zu einer Synagoge eingerichtet wurde.

Volker Bombien fand im Haus keinen Hinweis auf ein Synagogenbad. Die Wahrscheinlichkeit ist allerdings groß, dass es auch in oder an der Wunstorfer Synagoge eine Mikwe gegeben hat, da sie zu den wichtigsten Einrichtungen jeder jüdischen Gemeinde als rituelles Tauchbad gehört. Ihr Bau hat grundsätzlich sogar Vorrang vor der Errichtung der Synagoge selbst, wie es das Jüdische Religionsgesetz beschreibt.

In der früheren Wunstorfer Synagoge wohnt mittlerweile eine Familie. Quelle: Winfried Gburek (Archiv)

Vor fünf Jahren wurden die historischen Stücke aus Wunstorf in Ahlem aus der Ausstellung genommen. Sie passten nicht in das Ausstellungskonzept. Daraufhin erhielt das Wunstorfer Stadtarchiv die Anfrage, ob diese drei Fliesen im Wunstorfer Stadtarchiv aufgenommen werden könnten, die als Dauerleihgabe der Familie Bombien zur Verfügung stünden. Seither lagern sie, verpackt in einem Karton, im Regal des Stadtarchivs, aber unsichtbar für die Öffentlichkeit.

Wunstorf fehlt ein Museum

„Das Stadtarchiv ist dafür eigentlich nicht der richtige Ort. Es hat nicht die Funktion, derartige Objekte zu sammeln und einzulagern“, sagt Fesche. „Immer wieder werden im Stadtarchiv historische Objekte abgeben. Auch der Heimatverein kann nicht alles im Wunstorf-Info unterbringen“, weiß er. Ein Zustand, mit dem offenbar alle Beteiligten unzufrieden sind. „Uns fehlt ein Historisches Stadtmuseum“, stellt er fest und erinnert daran, dass Wunstorf ein derartiges Museum bis 1945 besaß. Es war im ehemaligen Pfarrwitwenhaus im Stift untergebracht.

„Leider wurde vieles daraus während des Krieges und nach Kriegsende gestohlen und auch zerstört. Die noch verbliebenen Exponate wurden in das Kreisarchiv nach Neustadt gebracht. Kurz darauf wurde das Wunstorfer Stadtmuseum aufgelöst.“ So bleiben die drei Fliesen vorerst in vielfältiger Gesellschaft, mit weiteren interessanten Objekten aus der Geschichte der Stadt und ihrer Bürger, in Regalen liegen und somit für die Öffentlichkeit auch in diesem Festjahr 2021 – 1150 Jahre Wunstorf und 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland – unsichtbar.

Von Winfried Gburek