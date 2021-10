Steinhude

Unter der Wohnzimmerdecke eines der letzten im Fachwerk errichteten Steinhuder Wohnhäuser sind historische Fundstücke zutage gekommen. Als Achim Kapelle als neuer Eigentümer des 122 Jahre alten Hauses an der Großenheidorner Straße die Verschalung der Zwischendecke des Wohnzimmers öffnete, fand er dort plötzlich ein Dutzend Bierflaschen. In unterschiedlichen Farben funkelten sie im Tageslicht – und erinnerten an die Zeit der langen Bierbrautradition zwischen Wunstorf und Schaumburg.

Die Wohnräume des Hauses hatten ursprünglich sehr hohe Zimmerdecken. Mit einer zusätzlich und tiefer eingezogenen Zwischendecke wollten die Bewohner offenbar eine bessere Wärmeisolierung erreichen, vermutet Kapelle. „Hierfür wurde der Hohlraum zwischen beiden Decken zusätzlich mit Stroh verfüllt. Und in diesem Stroh lagen verstreut, vielleicht auch versteckt, eingehüllt in den Staub von 100 Jahren, die Bierflaschen mit Keramikbügelverschlüssen“, schildert Kapelle.

Flaschen von vier verschiedenen Brauereien

Die Flaschen stammen aus vier unterschiedlichen Brauereien. Ein großes in lateinischer Schrift gezogenes „H“ ziert die Flasche der Brauerei HCH Alten, aus Wunstorf. Ausgewölbt trägt sie auf der Rückseite das Wort „unverkäuflich“, was auf eine Wertschätzung der Glasflasche zur Zeit der Abfüllung schließen lässt. Auf einer Flasche der Schaumburger Brauerei Stadthagen scheint ein in das grüne Glas geprägtes Pferd zu springen, beziehungsweise zu galoppieren. Ein Firmensignet, das auch den Keramikverschluss schmückt.

Außerdem sind zwei Steinhuder Brauereien unter den Flaschenfunden vertreten: die Brauereien R. Rössler und Wilhelm Büsselberg. Letztere setzte einen traditionellen Braustern, beziehungsweise Bierstern auf dem Keramikverschluss. Der sechszackige Stern, das Hexagramm, ist ein altes Zunftzeichen der Brauer und Mälzer.

Die Keramikverschlüsse wurden schon vor vielen Jahren als schmuckvolle Werbeträger entdeckt und genutzt. Die Steinhuder Brauerei Büsselberg (links) setzte dort den traditionellen Stern im Braustern als Firmensignet, die Schaumburger Brauerei ein springendes Pferd in den Blick. Quelle: Winfried Gburek

„Gerne stelle ich die Flaschen dem Heimatverein Wunstorf für ihre historische Aufarbeitung der Brauereigeschichte zur Verfügung“, sagt Kapelle, der sich nach einem entsprechenden Aufruf in dieser Zeitung meldete. Gunter Eckelt ließ darin wissen, dass der Heimatverein sehr an Objekten, Schriften, Rezepte und anderem mehr zur Brautradition interessiert sei. Die Redaktion nimmt gerne weitere Hinweise entgegen.

Von Winfried Gburek