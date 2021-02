Wunstorf

Noch immer sind nicht alle Bereiche des Wunstorfer Stadtgebiet mit schnellem Internet erschlossen. Daran hat nun die Mehrheitsgruppe aus SPD, Grünen und FDP im Rat erinnert. Derzeit fällt das wieder besonders stark auf, weil viele zu Hause arbeiten und auch die Schüler digital unterrichtet werden. In den Idenser Siedlungen Niengraben, Idensermoor und Kolonie, an den Steinhuder Straßen Lütjen Deile und An der Trift sowie beim Rittergut Düendorf sind die Leitungen bisher aber nicht schnell genug.

Weil in den betroffenen Teilen Idensens nur Geschwindigkeiten von bis zu 6 Mbit pro Sekunde möglich sind, hat sich Ortsbürgermeister Rolf Herrmann (SPD) an die Stadt gewandt und auf das ungelöste Problem hingewiesen. Seine Ratsgruppe hat den Ball aufgegriffen und die Verwaltung aufgefordert, sich noch einmal um die weißen Flecken auf Wunstorfs Breitband-Landkarte zu kümmern.

Anzeige

Region hat bei Landesprogramm Rückzieher gemacht

Die Region Hannover hatte die Gebiete zunächst bei einem Förderprogramm des Landes angemeldet, wobei mit 148.000 Euro fast die Hälfte des Geldes für insgesamt sieben Regionskommunen nach Wunstorf fließen sollte. Dann hat die Region das Geld vor zwei Jahren aber doch nicht abgerufen und wollte stattdessen auf ein angekündigtes Glasfaserprogramm des Bundes warten. Damit wären höhere Geschwindigkeit verbunden, die über das Landesprogramm nicht zu erreichen gewesen wären.

Lesen Sie auch Stadtwerke Wunstorf lassen Bau eines Glasfasernetzes im Gewerbegebiet ruhen

Das hat damals für einigen Ärger im Rathaus gesorgt, und geschehen ist bisher auch nichts. „Wir wollen nun nicht länger warten und allen Bürgern und Bürgerinnen in Wunstorf die gleichen Chancen auf schnelles Internet ermöglichen“, schrieb die Gruppenvorsitzende Kirsten Riedel jetzt in ihrer Pressemitteilung. Auch der SPD-Regionspräsidentenkandidat Steffen Krach betonte zu dem Wunstorfer Fall: „Eine stabile und schnelle Breitbandverbindung in jedem Ortsteil unserer Region muss zur Selbstverständlichkeit werden.“

Neues Programm war angekündigt

Nach dem Hinweis aus der Politik hat Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt beim zuständigen Regionsdezernten Ulf-Birger Franz angerufen und soll in den nächsten Tagen Angaben dazu bekommen, wie es bei dem Ausbau weitergehen kann. „Nach unseren bisherigen Informationen sollte im Frühjahr dieses Jahres eines neue Programm aufgelegt werden. Es ist tatsächlich frustrierend, dass viele gerade im Moment noch kein schnelles Internet nutzen können“, sagte Stadtsprecher Alexander Stockum.

Von Sven Sokoll