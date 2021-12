Steinhude

Der Platz an den Strandterrassen verändert immer mehr sein Gesicht. Nach den städtischen Umbauten mit Pflasterung, Bühne, Sitzmöglichkeiten und den Vorbereitungen für Baumpflanzungen und Wasserspiel, investieren auch Privatleute in neue Bauten. Damit wollen sie ebenfalls zur Aufwertung des Platzes beitragen.

Die Brüder Lars, Detlef und Torsten Hodann planen einen gastronomischen Betrieb neben ihrem bisherigen Verkaufsstand direkt am Meer im nördlichen Bereich des Platzes. „Es soll ein kleines Fischhäuschen werden. Die Verkaufsfläche der Aalbude ist zu klein, wir wollen uns vergrößern und modernisieren“, sagte Lars Hodann. Außerdem fehlen die sanitären Anlagen, die nun im Keller des neuen Gebäudes vorgesehen sind. Dafür setzt die bundesweit tätige Firma Tewes die neun Meter hohen Spundwände. „Damit auch alles dicht ist“, so Hodann weiter.

Eine Firma rammt neun Meter hohe Spundwände ein, damit der Keller des neuen Geschäfts der Brüder Hodann dicht ist. Quelle: Anke Lütjens

Baubeginn sollte eigentlich schon vor drei Monaten sein. Doch unterschiedliche Umstände wie das Anlegen der Baustraße, das Erstellen eines Gutachtens zu möglichen Sprengstoffen im Boden sowie die Vermessung des Grundstücks haben das Vorhaben verzögert. Zur Bauzeit und zu den Kosten konnte Hodann noch keine Angaben machen. „Das hängt von der Verfügbarkeit der Firmen und den Preisen für die Rohstoffe ab“, sagte er. Die Stadt legt für den Betrieb die Kanalisation neu.

Neues Gebäude erhält eine Dachterrasse

„Im Erdgeschoss ist der Fischverkauf vorgesehen und es gibt auch einige Sitzplätze, damit die Gäste essen und trinken können“, erläutert Hodann. Auf der geplanten Dachterrasse können die Gäste künftig den Blick auf das Steinhuder Meer genießen. Die Gestaltung der Innenräume ist noch völlig offen – auch die Anzahl der Sitzplätze. „Wir sind noch mit einem Gaststätteneinrichter in Planung. Auch die Verhandlungen mit Firmen und über die Lieferzeiten ziehen sich“, sagte Hodann. Danach richte sich letztlich die Fläche des gastronomischen Betriebs. Wenn das Wetter mitspielt, hoffen die Bauherren Anfang des Sommers eröffnen zu können.

Stadt unternimmt Probelauf des Wasserspiels

Die Stadt ist in den letzten Zügen bei ihrem Anteil des Platz-Umbaus. Der Platz für das Wasserspiel wird in den nächsten Tagen noch verfugt und erhält seine Wasserdüsen. „Für den 16. Dezember ist auch ein Probelauf geplant“, sagte Stadtsprecher Alexander Stockum. Das Wasserspiel kostet 120.000 Euro.

Außerdem schaffen die Bauarbeiter noch vier Baumringe und setzen dort die Sumpfeichen, für die der Ortsrat Steinhude sich ausgesprochen hatte. „Dann ist eigentlich alles abgeschlossen“, sagte Stockum, Insgesamt hat die Stadt für den Platz in drei Bauabschnitten 800.000 Euro ausgegeben.

Gastronom Karl-Heinz Lampe lässt an den Strandterrassen eine Ladenzeile für vier Geschäfte errichten. Quelle: Anke Lütjens

Die Zufahrt von der Meerstraße wird aber erst fertiggestellt, wenn auch die Familie Lampe ihre laufenden Umbauarbeiten an ihrer Ladenzeile beendet hat. Diese Arbeiten haben vor gut vier Wochen begonnen. In der Ladenzeile direkt an den Strandterrassen sollen ein Aalstand, ein Imbiss und Geschäfte für Andenken und Süßigkeiten einziehen. Zum Saisonbeginn am 1. April möchte Bauherr und Gastronom Karl-Heinz Lampe fertig sein.

Für die Bauarbeiten der Firma Hodann entsteht eine Baustraße durch den Kurpark, um den umgebauten Platz zu schonen. Die nutzt auch die Stadt, um voraussichtlich bis Sommer einen Wasserfilter am Fahrradständer am Alten Winkel zu bauen. Er soll dafür sorgen, dass das Regenwasser künftig sauberer in das Steinhuder Meer fließt. Wegen dieser Arbeiten hat die Stadt die Straße Am Knick bisher noch nicht ausgebaut, damit die Baufahrzeuge sie nicht wieder beschädigen. Doch dieses Projekt folgt dann auch noch.

Von Anke Lütjens und Sven Sokoll