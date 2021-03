Wunstorf

Die Bürgermeisterkandidatur von Martin Pavel hat nach dem einstimmigen Votum des CDU-Vorstands auch in der Mitgliedschaft keine Gegner gefunden: Alle 32 Stimmberechtigten, die am Freitagabend in die Pausenhalle des Hölty-Gymnasiums gekommen waren, machten ihr Kreuz bei seinem Namen. „Das ist mehr, als ich mir erhofft hatte“, sagte der Parteivorsitzende nach dem Votum.

Die Ratsfraktionsvorsitzende Christiane Schweer berichtete zu Beginn vom Vorschlag des Vorstands und fragte vergeblich nach Gegenkandidaten. Pavel sagte dann, dass er sich eigentlich gewünscht hätte, dass Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt den Vorschlag wie im Vorstand auch den Mitgliedern macht. In die Tradition des Langzeit-Bürgermeisters möchte Pavel sich gern stellen.

Pavel sieht sich ausreichend erfahren

Der Kandidat thematisierte in seiner Vorstellung die Frage, ob er mit seinen 35 Jahren zu jung sei, die Stadtverwaltung zu leiten. Er schilderte aber seine lange kommunalpolitische Erfahrung. Mit 15 Jahren hat er in der Schülerorganisation der CDU angefangen und ist jetzt als Stadtverbandsvorsitzender der CDU und stellvertretender Bürgermeister an der Spitze der ehrenamtlichen Politik angekommen.

„An Kommunalpolitik reizt mich, dass man die Folgen der eigenen Entscheidungen im Stadtbild sieht und ein sehr direktes Feedback von den Bürgern bekommt. Jetzt möchte ich diese Leidenschaft zum Beruf machen“, sagte er. Dafür müsse man auch kein Jurist sein. „Im Rathaus gibt es gute Fachleute, und als Bürgermeister braucht man vor allem Instinkt und die Fähigkeit, unterschiedliche Interessen auszugleichen.“ Das müsse der Betriebswirt auch in seiner beruflichen Tätigkeit bei einem Energieversorger leisten.

15 Forderungen sind Kern des Programms

Der CDU-Vorstand hat bereits ein elfseitiges Wahlprogramm erarbeitet, das jetzt noch die Arbeitskreise beraten, damit die Mitglieder es dann im Mai beschließen können. Daraus kristallisierte Pavel 15 Forderungen als seine Kernziele. Dabei stand an erster Stelle, innerhalb der nächsten fünf Jahre 250 neue Wohnbauplätze zu schaffen.

Pavel wünscht sich Kinderbetreuung für alle, die sie wünschen, und will an den Schulen die Voraussetzungen für digitales Arbeiten verbessern, ebenso wie der Breitbandausbau insgesamt schneller werden müsse. Die städtischen Gebäude sollen mit klimafreundlichen Heizungen ausgestattet werden.

Hindenburgstraße als Radschnellweg

Die Hindenburgstraße zwischen Innenstadt, Hölty-Gymnasium und Bahnhof soll nach der Vorstellung der CDU ein Radschnellweg werden. Quelle: Rita Nandy (Archiv)

Im Verkehr will er die Hindenburgstraße zu einem Radschnellweg entwickeln und im Rahmen eines neuen Gesamtkonzepts weitere Ampeln mit Kreiseln ersetzen. Innovative Start-ups will er mit Förderkonzepten in die Stadt holen und für die ansässigen Firmen eine gemeinsame Online-Marketing-Plattform schaffen.

Am Steinhuder Meer will er einen Ausgleich schaffen zwischen den unterschiedlichen Interessen. Und das Hallenbad Wunstorf Elements will er so weiterentwickeln, dass es für alle attraktiver wird. Wer ehrenamtlich tätig ist, soll mit einer Karte außerdem an unterschiedlichen Stellen Vergünstigungen bekommen können.

Im Rathaus will Pavel die digitale Arbeit voranbringen und online künftig auch Bürgersprechstunden anbieten. Er will sich dafür einsetzen, dass die städtischen Finanzen nicht aus dem Ruder laufen und getroffene Entscheidungen konsequent umsetzen.

„Das Rathaus Wunstorf ist für alle da“

Pavel kritisierte Aussagen des SPD-Kandidaten Carsten Piellusch, dass das Rathaus rot werden solle. „Das Rathaus ist für alle da, und dafür werde ich mich einsetzen.“ Piellusch hat sich in einer Kampfabstimmung gegen Martin Ehlerding durchgesetzt, wogegen Pavel zur CDU betonte: „Wir waren selten so geschlossen wie im Moment.“

Als nächsten Schritt sollen die Kandidaten für die Regionsversammlung in einer Online-Versammlung mit anschließender Urnenwahl bestimmt werden. Ende April oder Anfang Mai sollen dann die Listen für Stadtrat und Ortsräte möglichst in einer Präsenzveranstaltung folgen.

Von Sven Sokoll