Wunstorf

„Ehrlich gesagt, ich weiß noch nicht, wen ich wähle“, sagt eine Frau mittleren Alters. Auf Nachfrage gibt sie zu, dass es ihr noch an Informationen über die Kandidaten fehle, die sich in Wunstorf zur Bürgermeisterwahl stellen.

Obwohl Frank Kettner-Nikolaus (Grüne), Martin Pavel (CDU) und Carsten Piellusch (SPD) von zahlreichen Laternenmasten im Stadtgebiet lächeln und hart daran arbeiten, sich den Wunstorferinnen und Wunstorfern vorzustellen, ist sie nicht die einzige auf dem Wochenmarkt, die sich mit der Kommunalwahl noch nicht eingehend beschäftigt hat. „Komisch, dass es plötzlich ein anderer werden soll“, sagt sie noch – Amtsinhaber Rolf-Axel Eberhardt leitet die Verwaltung seit 22 Jahren und tritt nun nicht wieder zur Wahl an. „Mich interessiert auch eher die große Politik“, schließt die Wunstorferin, die ihren Namen lieber für sich behält.

„Da muss ich mich wohl noch informieren“

Auch eine weitere Besucherin antwortet auf die Frage, ob sie sich schon für einen Bürgermeisterkandidaten entschieden hat: „Ich bin mit unserem Bürgermeister zufrieden.“ Dass er nicht wieder antritt, überrasche sie. Doch als sie die Namen der drei Kandidaten hört, sagt sie, diese seien ihr schon bekannt. „Da muss ich mich wohl noch informieren“, gibt sie zu. Sie hätte dazu auf dem Markt Gelegenheit: Parteien und Kandidaten sind auch am Freitag, 10. September, noch einmal auf dem Wochenmarkt unterwegs.

Lars Küthmann: „Ich finde zwei Kandidaten sympathisch, aber einer hat das falsche Parteibuch.“ Quelle: Kathrin Götze

Viele andere Einkäufer haben ihre Entscheidung schon getroffen, einige haben auch schon per Briefwahl ihre Stimme abgegeben. Die Marktbesucherinnen und -besucher nennen Klimaschutz, Kontinuität oder den Wunsch nach Veränderungen als ihre Kriterien. Dass auch immer ein wenig Sympathie bei der Entscheidung mitspielt, macht Lars Küthmann deutlich, der einzige Befragte, der mit Namen und Foto an der Umfrage teilnehmen mag: „Ich finde zwei der Kandidaten sehr sympathisch – aber einer davon ist in der falschen Partei“, sagt er mit einem Lächeln.

Von Kathrin Götze