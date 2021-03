Wunstorf

334 SPD-Mitglieder stehen in Wunstorf vor einer seltenen Herausforderung. Sie müssen bis zum 17. März ihren besten Bürgermeisterkandidaten aufs Schild heben. Zur Wahl stehen Großenheidorns Ortsbürgermeister Martin Ehlerding und der Erste Stadtrat, Carsten Piellusch. Beide haben sich den Mitgliedern am Montagabend, 8. März, in der ersten digitalen Mitgliederversammlung der SPD Wunstorf empfohlen.

Bis zu 85 Mitglieder nahmen zeitweise an der Onlinekonferenz teil. SPD-Chef Torben Klant kämpfte sich 45 Minuten lang gelassen und routiniert durch technische Hindernisse und parteiliche Regularien, bevor er Ehlerding und Piellusch das Wort für jeweils zehn Minuten gab. Piellusch musste in aller Eile von seinem Zuhause ins Rathaus wechseln, um technische Hürden zu überwinden. Klant entließ die Mitglieder nach gut zwei Stunden mit einem Gefühl der Zufriedenheit. „Beide haben sich hier stark präsentiert“, sagte Klant am Dienstag. Die Resonanz der Mitglieder habe bestätigt, dass das digitale Format funktioniere. „Jetzt haben wir das Luxusproblem, zwischen zwei sehr guten Bewerbern entscheiden zu müssen“, sagte Klant.

Am 7. Januar hatten Ratsfraktion und Parteivorstand über die Bewerber abgestimmt. Ehlerding gewann mit 17 zu 15 Stimmen. Wegen des knappen Ausganges verließ der Vorstand die geplante Linie und stellt den Mitgliedern jetzt beide Kandidaten zur Wahl. Um jeden gleich gut zu informieren, hatten Ehlerding und Piellusch ein Bewerbungsschreiben an die Mitglieder versandt. Wunstorfs SPD hat jetzt Zeit bis zum 17. März für die Briefwahl. Am 18. März um 19 Uhr wird der Vorstand das Ergebnis bekannt geben. Ehlerding und Piellusch waren in ihrer kurzen Bewerbung nicht auf Kampflinie. Beide haben ihre Visitenkarten überaus fair und in dem Wissen auf den Tisch gelegt, dass parteiinterne Gräben nur schaden und dass sie am Ende zusammenarbeiten werden.

Martin Ehlerding Martin Ehlerding ist 1986 in Großenheidorn geboren und aufgewachsen. Der 34-Jährige ist verheiratet mit Juliane Ehlerding und Vater zweier Töchter. Ehlerding hat in Hannover Rechtswissenschaft studiert und ist seit sieben Jahren Rechtsanwalt in einer Neustädter Kanzlei, seit einem Jahr selbstständiger Partner in der Kanzlei. Er ist seit 2009 Mitglied der SPD. Ehrenamtlicher Politiker wurde Ehlerding 2011 nach der Wahl in den Ortsrat Großenheidorn. Seit 2016 ist er dort jüngster Ortsbürgermeister im Stadtgebiet, außerdem Mitglied im Rat der Stadt Wunstorf und baupolitischer Sprecher seiner Fraktion. Ehrenamtlich engagiert ist der Jodoka seit seiner Jugend im MTV Großenheidorn. Er ist Vorsitzender der Sportschützengilde Großenheidorn. / lz

Weder Kuschelkurs, noch Kampflinie

Kuschelkurs war aber auch nicht angesagt, kleine Spitzen durften sein. „Das Bürgermeisteramt ist keine Station in einer Beamtenlaufbahn und kein Lehrberuf“, sagte Martin Ehlerding, „das Vertrauen der Bevölkerung ist die Basis.“ Ehlerding spielte damit auf seine Erfahrung als Kommunalpolitiker an und führte durchaus selbstbewusst Teamfähigkeit, Überzeugungs- und Entscheidungskraft als Vorzüge für sich ins Feld. Nach 50 Jahren mit CDU-Mehrheiten in Großenheidorn habe er bewiesen, dass er Wahlen gewinnen könne.

Ehlerding setzt auf Sachverstand und Bürgernähe

„Ich bringe Sachverstand und Bürgernähe mit. Ich kandidiere, weil ich nicht möchte, dass Wunstorf auch in den nächsten 20 Jahren von einem CDU-Bürgermeister regiert wird“, sagte Ehlering. Er könne Akten und Paragrafen, er könne aber auch sehr gut mit Menschen. „Wir haben viele Ziele gemeinsam. Die Frage ist, wer hat die größeren Chancen, die Ziele umzusetzen?“, sagte Ehlerding. Die Wähler würden jenem Kandidaten die Stimme geben, dem sie mehr vertrauen und mehr zutrauen. „Ich habe Respekt vor dem Amt des Bürgermeisters, aber ich traue mir das zu“, sagte der Vater einer drei Jahre und einer acht Monate alten Tochter. Die Kandidatur sei mit seiner Frau einvernehmlich abgestimmt. Es sei familiär kaum ein Unterschied, 60 Stunden pro Woche in einer Kanzlei oder im Rathaus zu arbeiten.

Piellusch sieht sich als Erster Stadtrat im Vorteil

Sein 20 Jahre älterer Konkurrent Carsten Piellusch versuchte mit einer leidenschaftlichen und kämpferischen Präsentation den Eindruck zu vermeiden, er sei ein spröder Verwaltungsjurist. Für ihn als Wunstorfer sei die Kandidatur eine „Herzensangelegenheit“. Die SPD habe ihn 2015 als Ersten Stadtrat nominiert mit der Perspektive, ihn stadtweit bekannt zu machen, um 2021 die Nachfolge von Eberhardt antreten zu können. „Das war ein kluger Weg, denn damit hat nur die SPD den Vorteil gegenüber der CDU, am 12. September mit einem in allen Ortsteilen bekannten Kandidaten antreten zu können“, sagte Piellusch.

Er sei in die Aufgabe hinein gewachsen, den „Konzern Stadt“ zu lenken. Piellusch betonte seine gute Vernetzung mit sozialen und kulturellen Einrichtungen, Schulen, Vereinen oder Feuerwehren im gesamten Stadtgebiet. „Ich weiß ganz genau, wo den Menschen in unserer Stadt der Schuh drückt“, sagte der 54-Jährige. Und er wisse auch sehr genau, wie wichtig parteiübergreifendes Denken und Handeln sei. Damit spielte Piellusch auf die Arbeit in der Ratskoalition aus SPD, Grünen und FDP an. „Mein Ziel ist ein lebenswertes Wunstorf für alle Generationen. Dafür brenne ich.“

Carsten Piellusch Carsten Piellusch ist 1966 in Luthe geboren und in der Barne aufgewachsen. Er ist verheiratet mit der Vorsitzenden Richterin am Landgericht, Stefanie Piellusch. Das Paar hat zwei 15 und 19 Jahre alte Kinder. Piellusch hat Rechts- und Sozialwissenschften studiert, ist Diplom-Verwaltungswirt, Spezialgebiet Verwaltungsrecht. 24 Jahre Berufserfahrung hat er unter anderem in der damaligen Bezirksregierung Hannover, der Stadtverwaltung Hameln und in der Niedersächsischen Staatskanzlei gesammelt. 2015 kehrte er beruflich zurück nach Wunstorf, als der Rat ihn einstimmig zum Ersten Stadtrat und Stellvertreter von Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt wählte. Der 54-jährige ist daneben Geschäftsführer der Stadtwerke und Vorstandsmitglied im Kulturring und der Musikschule. / lz

Inhaltlich setzen beide ähnliche Schwerpunkte bei Verkehr und Klimaschutz, Digitalisierung, soziale Teilhabe und Ausbau der Kita-Plätze, Bildung und Baulandbeschaffung. Präsentation und die Beantwortung von Fragen waren für beide Kandidaten der Abschluss der parteiinternen Kampagne.

Von Markus Holz