Wunstorf

Sechs Bushaltestellen in Wunstorf können in diesem Jahr mit Geld von Land und Bund umgebaut werden. Das haben die Landtagsabgeordneten Wiebke Osigus (SPD) und Sebastian Lechner (CDU) sowie der Bundestagsabgeordnete Hendrik Hoppenstedt (CDU) am Mittwoch mitgeteilt. 162.000 Euro macht der Landesanteil aus dem Förderprogramm für den Öffentlichen Nahverkehr aus. Weitere 127.000 Euro steuert der Bund aus seinen sogenannten Regionalisierungsmaßnahmen. Gemeinsam decken diese Zuschüsse 75 Prozent der Gesamtkosten.

Die Umbauten sind in Wunstorf nach Angaben der Stadt für die Südseite des Bahnhofs und in Blumenau für die Manhorner Straße geplant. Der im Sommer viel genutzte Stopp an der Badeinsel in Steinhude hat bisher nur auf einer Seite ein Wartehäuschen. An diesen drei Stellen werden jeweils beide Fahrtrichtungen umgebaut, sodass sich insgesamt sechs Bushaltestellen ergeben.

Lechner betonte: „Vor dem Hintergrund der Klimadiskussion nimmt der öffentliche Nahverkehr eine entscheidende Rolle ein.“ Hoppenstedt wies darauf hin, dass der Bundestag die Regionalisierungsmittel um 1 Milliarde Euro erhöht hat, um die Einnahmeverluste der Verkehrsunternehmen in der Corona-Pandemie auszugleichen. Osigus freute sich darüber, dass unter den insgesamt 205 Projekten im Land auch sechs aus Wunstorf sind.

Von Sven Sokoll