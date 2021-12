Busse fahren auch nach Schichtende nach Wunstorf

Wunstorf/Neustadt/Barsinghausen

Gute Nachrichten aus dem Verkehrsausschuss der Region: Nach dem Fahrplanwechsel zum 12. Dezember sollen Busse aus Richtung Barsinghausen den Bahnhof Wunstorf auch nach 23 Uhr anfahren. Das verkündet Stefan Porscha, der als Regionsabgeordneter der CDU im Verkehrsausschuss tätig ist. Der Ausschuss habe beschlossen, für die Linie 534 an Werktagen um 23.18 Uhr eine zusätzliche Fahrt zur Haltestelle Bahnhof Wunstorf (Südseite) anzubieten. Grund für die Änderung sei vor allem das neue Schichtende an den Logistikstandorten Barsinghausen und Groß Munzel.

Verstärkerfahrten für Schüler laufen weiter

Darüber hinaus gibt Porscha an, dass die pandemiebedingten Verstärkerfahrten im Schülerverkehr bis zu Beginn der Osterferien fortgesetzt werden sollen. „In der aktuellen Situation ist es unerlässlich, dass die Schülerinnen und Schüler einen sicheren Schulweg haben“, betont er. Davon betroffen seien die Linien 711 und 715 in Wunstorf sowie den Linien 830, 850, 860 und 870 in Neustadt.

Von Paul Lukas Primke